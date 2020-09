„Vyšlo počasí a bylo dost lidí,“ byl spokojený újezdský útočník Michal Obíral. Díky jeho brzké brance mohli hrát domácí fotbal, který hostům nevyhovoval a naladit se na oslavu čtyřicátých narozenin svého spoluhráče.

„První gól by mohl rozhodnout,“ to byla slova kapitána Újezda Radka Demetera před sobotním soubojem. A to se potvrdilo.

„Musíme si ho pohlídat,“ věděli naopak o největší hrozbě Michalu Obíralovi Střeličtí. Jenže to nezvládli a kanonýr Újezda už ve 13. minutě rozjásal svým jeenáctým gólem v sezoně domácí fanoušky.

„Demi (Radek Demeter, pozn. red.) šel středem a hezky mi to prostrčil. Já jsem z úhlu prostřelil gólmana. Nechtěli jsme je podcenit a hráli jsme zodpovědně zezadu. Věděli jsme, že hrají dobře z bloku, ale že zároveň moc gólů nedávají, takže v tomhle nám ten gól hodně pomohl,“ hodnotil střelec úvodní branky Michal Obíral.

Následně měly oba celky nebezpečné standardní situace. Na domácí straně se při přímáku Václava Málka zaskvěl brankář Svoboda.

Na druhé straně si několik dobrých zákroků připsal Masařík.

„Před každým zápasem se hecuju, ale na derby se vždycky vyhecuju víc,“ přiznal gólman Střelic.

„Myslím, že jsme byli o trochu lepší. O poločase jsme si řekli, že to nebudeme hnát moc dopředu,“ přiznal Obíral.

A to právě Střelickým nevyhovovalo, protože spoléhají na rychlé brejky. „Porazili nás naší zbraní, protože pořád měli někoho vzadu,“ věděl kapitán hostů Václav Málek.

Sám se na malou chvíli radoval z vyrovnávací branky, která však neplatila, protože jí předcházela ruka: „Neviděl jsem to, ale kluci říkali, že byla.“

Šancí bylo na obou stranách dost. Do dvou se ještě dostal právě Obíral.

„Ten tu zasekávačku pořád má,“ hodnotili jej na tribuně jeho bývalí spoluhráči z vyšší soutěže.

Levonohý fotbalista k sobě však byl kritický: „Měl jsem ještě jít. Byla to chyba. Nechal jsem se strhnout od diváků.“

Na druhé straně byl v šanci nejstarší hráč na hřišti Josef Koutný. „Nečekal jsem, že to ke mně propadne. Kdybych víc kopl, byl by tam,“ smutnil.

Diváci často hodnotili i výkon rozhodčího. „On tu píšťalku spolkl a když se nadechne, tak hvízdne,“ byl nespokojený jeden z domácích.

Nakonec však mohl slavit, protože dvě minuty před koncem korunoval výhru domácích střídající Miloslav Spurný.

„Dovolili si ho nechat celou první půlku na lavičce. On tam potom běhal jak blázen a naši hráči už byli unavení. Nemáme tak široký kádr jako soupeř, ale úplně jsme nepropadli,“ hodnotil Málek.

Domácí tak mohli v dobré náladě a se třemi body, které je udržely na čele tabulky, oslavit čtyřicátiny nejstaršího hráče mužstva Jana Kučery.

„Trenér říkal, že pokud nevyhrajeme, tak Kuča narozeniny neslaví. Nakonec to povolil. Ještě že tak,“ uzavřel s úsměvem Obíral.

Sokol Újezd – Sokol Střelice 2:0 (1:0)

Branky: 13. Obíral, 88. Spurný. Rozhodčí: Kopečný – Vlček, Borovička. ŽK: Fiala, Obíral – M. Málek, Slavíček. Diváci: 166.

Újezd: Svoboda – Kučera, Z. Demeter, Bednář, Štoppl – Piruch, Fiala, R. Demeter, Jonáš – Všetula, Obíral. Střídali: Tomšů, Spurný, Caletka, Rozsypal. Trenér: Zdeněk Třeštík.

Střelice: Masařík – M. Málek, Vymazal, Lolek, Král – V. Málek, Vaněk, Habermann, Koňárek – Slavíček, Walter. Střídali: Buřval, Koutný. Trenér: Jindřich Huběnka.