Pět minut před koncem viděl druhou žlutou kartu. Podle zápisu byly obě žluté karty po kritice bez hanlivých výrazů, nicméně jakmile viděl červenou, tak přidal i vulgární výrazy.

„Ty si taková p***, napiš si do zápisu co chceš, ty zm***, ty seš taková k**** to sem neviděl, běž do p**ele a už sem nejezdi, kriple," měl podle zápisu o utkání říct rozhodčímu při odchodu z hrací plochy.

O dvě minuty později se předčasně do sprch vydal také jeho spoluhráč David Milde, který častoval rozhodčího pánským přirozením a dostal rovnou červenou kartu. I on při odchodu ze hřiště pokračoval. „Já ti šlápnu na hlavu ty debile, ty odsud neodjedeš, však počkej a nečum na mě," řekl podle zápisu o utkání směrem k sudímu.

Trojici vyloučených završil po utkání hostující Jiří Charamza, který už měl jednu žlutou kartu, když se mu nelíbilo, že sudí proti jeho týmu odpískal penaltu. Po závěrečném hvizdu viděl druhou, když podle zápisu o utkání pronesl k soupeři: „Ty jsi fakt hlupák, běž už radši do šatny, ty joudo.“ Sudí to označil za výhružná gesta.

Nicméně obzvláště u domácích hráčů se dají očekávat dlouhé tresty.