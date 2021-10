„Je pravda, že jsem si po sobotě trochu spravil chuť,“ usmíval se dvaačtyřicetiletý Kohout. Dlouhá léta oblékal dres Litovle a nedalekých Haňovic. Zahrál si i divizi ve Velkých Losinách, nebo naopak okresní soutěž za Otinoves.

Teď kope od hradem Bouzovem a důvod je pragmatický. „Se zápasy v Litovli se mi to kryje minimálně,“ říká.

Každopádně ať hrál kdekoliv čtyři góly v jednom zápase jsou pro něj výjimečným počinem. „V jednom zápase jsem je asi nikdy nedal. Pokud tedy nepočítáme malou kopanou,“ připomněl Kohout, že patří v 1. olomoucké lize malého fotbalu k oporám Levotilu.

S Drahanovicemi zacílil poprvé už ve 12. minutě. Další tři zásahy přidal po přestávce. Jeden gól po hodině hry. Další dva v poslední desetiminutovce. Bouzov vyhrál vysoko 10:2!

„Musím říct, že dát na našem hřišti deset gólů a vůbec hrát kombinačně, to je velké umění. Je to na kopci, je tam problém s vodou, takže teď je tvrdé,“ krčí rameny Kohout. „Kluci v Litovli si občas na kvalitu hřiště postěžují, ale já jim s nadsázkou říkám, ať si zajedou na Bouzov, aby si vážili toho, co mají,“ dodává.

V tabulce III. třídy patří Bouzovu čtvrtá příčka se čtyřbodovou ztrátou na vedoucí béčko Příkaz. Druhý Štarnov i třetí Slatinice B mají ale odehráno o zápas víc.

„Asi se projevuje, že jsme pravidelně na hřišti tři trenéři,“ říká Kohout. Kromě něj a hrajícího trenéra Karla Procházky nastupuje za Bouzov také Ladislav Gallo, kouč Olešnice z I. A třídy. Bývalý prvoligový sudí se mimochodem proti Drahanovicím zaskvěl dvěma brankami. Ve čtyřiapadesáti letech úctyhodný výkon.

„To, že ve dvaačtyřiceti nepatřím rozhodně k nejstarším hráčům v kádru, to je na jednu stranu úsměvné, na druhou stranu je to k zamyšlení. Parta je ale na Bouzově dobrá, rozumíme si a to je důvod, proč to pořád hrajeme,“ uzavírá Kohout.