„Jaké jsou pocity? Ono je to pořád dokola. Plácáme se a když už góly dám, tak nejsme schopni výsledek udržet. Dostáváme laciné branky rychle po sobě, takže jsme zase prohráli a body nám chybí. Proto jsme tam kde jsme,“ hodnotil šestadvacetiletý Zbyněk Kratochvíl.

Hraničné Petrovice totiž o víkendu vedly nad soupeřem 2:0, jenže ještě do půle Nemilany srovnaly. „Sice jsme dostali dva góly, ale za úvodní dějství jsme si zasloužili vyhrát. Druhý poločas nás vždy tlačí bota. Nedokážeme se soustředit, abychom to dotáhli do úspěšného konce. Vypadli jsme z tempa a roli hrálo i fyzické vyčerpání. Soupeř nás přehrával,“ popisoval.

Přesto se mu povedlo v 83. minutě z penalty po faulu na jeho osobu srovnat na 3:3. „V tu chvíli tam byla euforie a věřil jsem, že máme minimálně remízu a dotáhneme to do penalt, ale pak zase přišly dvě zbytečné rychlé branky a bylo po fotbale,“ litoval.

V závěrečných sedmi minutách totiž Nemilany rozhodly o výhře 5:3. Pozitivní pocity z hattricku tak ve střelci nepřevažovaly.

„Radost tam fakt není. Potřebujeme udělat nějaké body. Snažíme se v soutěži udržet a když prohrajete, tak je takový osobní úspěch vniveč. Zhořkne to. Určitě bych góly vyměnil za body,“ popisuje kanonýr.

Ten dal kromě penalty úvodní branku po úniku a také druhý gól. Ten padl po krásné střele z pětadvaceti metrů. „Sedlo mi to a míč zaplaval,“ přiblížil.

V tomto ročníku už nasázel dvanáct branek. Rarita je, že Hraničné Petrovice jich daly čtrnáct, takže to vlastně stojí pouze na něm.

„Jsem útočník a od gólů tam jsem. Škoda, že nás tam není víc. Kluci makají na to, abych měl možnost branky dávat a směřují na mě klíčové přihrávky. Jsem teď rozstřílený a když mám šanci, tak mi to tam poslední kola padá,“ uznal Kratochvíl.

Ten v minulosti prošel mládeží HFK Olomouc či ligové Sigmy Olomouc. Hrál také za Hlubočky, tak proč nyní až druhá nejnižší soutěž?

„Přišla ta horší léta v dospívání a člověk má v hlavě jiné věci než fotbal a neobětuje tomu tolik, aby se posunul. Je to klasický příběh a myslím, že nás je takových víc. V Petrovicích to teď mám rád, jsme suprová parta,“ prozradil.

Nyní se tak předposlední celek III. třídy pokusí zachránit před pádem do poslední třídy. „Je to cíl. Máme teď marodku. Dva nebo tři klíčoví kluci jsou mimo,“ řekl.

Ještě před tím si ale užijí závěrečnou, na kterou po svém třígólovém vystoupení bude muset Zbyněk Kratochvíl něco přispět.

„Nemáme tam úplně přehnané částky. Za hattrick jsou myslím dvě nebo tři stovky,“ uzavřel.