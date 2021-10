Mladší z dvojice dosáhl na třígólovou hranici ještě v úvodní půli. „Šel jsem jednou sám na gólmana, když obrana soupeře zaspala, druhý gól padl po rohu, kdy jsme si to narazili se spoluhráčem a moje střela prošla přes x hráčů a hattrick jsem završil hlavičkou,“ popisoval šestadvacetiletý Zbyněk Poles.

Ve druhé půli ještě přidal čtvrtý zásah a také pomohl k hattricku třiapadesátiletému otci Luboši Polesovi. „Nahrával jsem mu na ty góly a všechno to byly přihrávky ze strany a táta zakončoval téměř do prázdné brány,“ přiblížil.

„Je to super, zadařilo se nám,“ usmíval se po počinu, který se jen tak nevidí.

I když…

Tato dvojice to v právě probíhající sezoně už jednou dokázala. Hned na úvod ročníku Hvozd vyhrál 7:2 na půdě Brodku u Konice B a oba se pod výsledek podepsali hattrickem.

„Je super, že to tam tátovi padá. Jsem rád, že na to, kolik mu je, mu slouží zdraví a může s námi ještě nastupovat,“ uznal syn Zbyněk.

Není tak divu, že právě tito dva střelecky táhnou celý tým, který je momentálně na druhé příčce. „Většinou naskakuju na střední záloze a táta v útoku, ale Zdětín tentokrát nebyl tak kvalitním celkem, takže jsem se posunul do útoku. Nevím, jak to bylo v minulé sezoně, protože jsem zde nepůsobil, takže si nedokážu vybavit, kdo dával góly, ale v tomhle ročníku to je tak, že branky dávám hlavně já s tátou,“ přiblížil Zbyněk Poles.

Zbyněk Poles totiž do Hvozdu přestoupil před sezonou z Jesence, k čemuž jej vedlo hned několik důvodů. „Jedním z nich bylo, že jsem si chtěl zahrát s tátou. Také jsem tady začínal, ale roli hrál i čas a práce,“ prozradil.

Po přesunu zatím plní očekávání. S deseti brankami je nejlepším střelcem soutěže. „Ale já si na tohle nehraju, abych vyhrával tabulku střelců a nehledím na ni. Jsem samozřejmě rád, když dám gól a snažím se jich dát v zápase co nejvíc jako každý. Myslím, že se to ode mě tak trošku očekává,“ přiznal.

A jeho táta Luboš Poles mu šlape na paty. Ten je totiž třetí a má na svém kontě gólů osm. „Máme mezi sebou zdravou konkurenci, ale jsme oba rádi, když ten druhý dá gól,“ uzavřel Zbyněk Poles.