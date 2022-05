Čtyři góly v jednom zápase je počin sám o sobě. Úvodní dvě trefy Zdeňka Šenka navíc opravdu stály za to. Pozasekával obránce a potom míč uklidil do sítě.

„U prvního na mě zapomněli při autu, naznačil jsem střelu silnější levačkou, stáhl jsem si to a pravou jsem to trefil pod gólmana. U druhého přišla průnikovka, opět jsem naznačil, což mi stoper zase sežral a pravou jsem to dal na zadní,“ přiblížil střelec.

Ve druhém poločase navíc dostal k dispozici dvě penalty, obě s přehledem proměnil a řídil důležité vítězství Šumvaldu.

„Jednou jsem viděl, že gólman šel dřív, tak jsem to dal doprostřed, před druhou jsem chvíli čekal, protože byla na mě a říká se, že by faulovaný neměl chodit. Máme tam víc kluků, kteří jsou schopni to proměnit, ale nikdo nešel, tak jsem se toho zhostil, věřil jsem si a byl jsem rozmyšlený, že to dám na kříž,“ prozradil šumvaldský hrdina.

Ten má nyní formu, protože týden zpátky se prosadil dokonce nůžkami. „K bodům to sice nevedlo, ale povedlo se mi to poprvé za kariéru v mistráku, takže si to budu pamatovat.“

Celkově má Zdeněk Šenk na kontě v této sezoně už čtrnáct gólů, což ale není jeho nejlepší sezona. „Dal jsem už i přes dvacet branek. Hattricků bylo hodně, čtyři góly je větší rarita, ale také se to už povedlo,“ říká.

Jeho branky však bude Šumvald potřebovat i v dalších zápasech, protože to byla první výhra za tři body na jaře a patří mu desátá příčka. Na poslední Grygov má ale náskok pouze šesti bodů, takže záchrana prozatím není žádnou jistotou.

„Moc se nám jaro zatím nedaří, každý bod je pro nás důležitý. Navíc Grygov zázračně vyhrál v Lužicích, takže se spodek tabulky začíná vyrovnávat. Já doufám, že se sestupu nedožiju,“ věří Šenk.

V Šumvaldě totiž už působí dlouhou dobu a má k němu vztah. Zahrál si v jeho dresu také I. A třídu.

„Tam jsme hrávali ještě větší derby, třeba s Medlovem. Teď to nevypadá, že bychom se vrátili zpět do kraje, ale musíme vydržet, až kluci v našem mladém týmu vyzrají a třeba se časem vrátí někdo šikovný, kdo je nyní v mládeži Uničova. Tuhle sezonu bych chtěl hlavně už v klidu dohrát a mé góly jsou v mém věku jen bonus,“ sdělil dvaatřicetiletý Šenk.

Nyní dokonce dojíždí na duely ze Šumperka. „Pracuji v Troubelicích ve škole a jezdím často do práce na kole. Tím si udržuji fyzičku, protože mám dvě děti a tréninky vůbec nestíhám. Hrát v Šumvaldě mi ale pořád dává smysl, protože tady mám rodiče i vztahy,“ prozradil.

A nezapomíná ani na svého bývalého spoluhráče Oldřicha Jenáčka, který tragicky zahynul v roce 2015. „Byl to můj kamarád a zdejší fotbalový srdcař. Všechny góly mu posílám nahoru. Pravidelně do roku 2013, kdy skonal, chodil na fotbal v Šumvaldě také můj děda, což pro mě byla největší motivace hrát za Šumvald,“ uzavřel Zdeněk Šenk.

