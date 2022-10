„Měli jsme hrůzostrašný start. Byli jsme asi třetí od konce a bylo to příšerné,“ hodnotil Marek Pavelka.

Potom ale přišla výhra v Nové Hradečné 4:0 a v dalších čtyřech duelech tým třikrát vyhrál a jednou padl až na penalty s lídrem z Pňovic.

„I některé předchozí zápasy, které jsme prohráli, jsme soupeře tlačili, ale nespadl nám tam první gól, který teď dáváme a už to uhrajeme. Začali jsme proměňovat šance. I gólman nás drží a chytil nějaké tutovky,“ porovnával Pavelka.

Naposledy proti Blatci to bylo on, kdo skóroval jako první. „Dával jsem centr z levé strany a odrazilo se to zpět ke mně, tak jsem to z voleje dorazil do odkryté brány,“ popisoval.

Jenže Blatec utkání otočil na 2:1. I proto se jednadvacetiletý fotbalista proměnil v hrdinu Červenky. V 75. minutě vyrovnal a dvě minuty před koncem rozhodl o třech bodech pro svůj tým.

„Nejprve mi dal Jirka Kobylík ideální dlouhý míč za obranu, přesprintoval jsem obránce a dal to kolem gólmana. U toho třetího to bylo trošku štěstíčko, protože jeden spoluhráč míč navedl do šestnáctky a centroval. Já jsem byl na zadní tyči kam to proletělo přes našeho útočníka a jejich obránce a můj pokus se od tyčky svezl po čáře až do brány,“ přiblížil Pavelka.

Ten tak zkompletoval hattrick, ale šťastnější byl za výhru. „Byla to euforie, ale hlavně kvůli tomu, že jsme duel zvládli, protože jsme v tom zápase byli lepší. Samozřejmě jsem rád i za ty góly, že mi tam konečně spadly, protože předchozí zápasy jsem měl i dost smůly,“ pokračoval kanonýr.

A teď už jen čeká na páteční trénink, kde se od pokladníka dozví, kolik za třígólové představení zaplatí do kasy.

Po zlepšených výsledcích se Červenka posunula do středu tabulky na 8. místo, ale ani to nejsou příčky, kde by se chtěla pohybovat. „Určitě bychom chtěli být jinde. Ideálně v top pětce, ale klidně i výš. Doufáme, že uhrajeme ještě na podzim nějaké body a dotlačíme se na ten vrch tabulky,“ uzavřel Marek Pavelka.