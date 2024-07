Ten se v této sezoně trefil 34krát a nejenom, že ovládl střeleckou tabulku celé soutěže, ale dosáhl i 159 přesných zásahů a stal se v pouhých 25 letech historicky nejlepším střelcem velkoújezdského klubu. „Je to skvělé. Bylo to mým cílem, už když jsem tady v šestnácti začal za muže hrát. A podařilo se. To číslo je nádherné. Tím ale rozhodně nekončím. Ambice tady pořád jsou," uvedl Domes odhodlaně a s úsměvem dodal: „Od kluků jsem už dostal pohárek a diplom. Jsou výborní."

„Bylo to super. Navíc tady máme tady skvělé zázemí a výborně připravené hřiště, ale také podporu obce a sponzorů. A chceme časem ještě výš. Ta I. B třída je tady takovou vysněnou metou, které klub ještě nedosáhl. Kdyby tady skutečně byla, bylo by to nádherné," popisuje mladý kanonýr.

„Užil jsem si to dnes strašně moc. Pro velkoújezdský fotbal to byl skvělý zážitek. Oslavili jsme 80 let a také návrat do okresního přeboru po třiceti letech. Bylo s tím ale opravdu hodně práce. Lítáme už týden v kuse a zařizujeme všechno od cateringu až po organizaci fotbalu, dětí, naší staré gardy. Jak už jsem ale řekl, je to radost," usmíval se Domes po skončení zlatého hřebu celého dne, kterým byl zápas s baníkovskou starou gardou s výsledkem 4:5 ve prospěch Ostravanů.

Ve Chválkovicích Bohemka…

Exhibici k osmým klubovým kulatinám odehráli borci z Olomoucka proti legendám Baníku Ostrava. Proč padla volba zrovna na tento klub? „Poptávky jsme měli různé a padla tam i nějaká ta pražská S. Nakonec ale padl verdikt na Baník. Sigmu jsme tady přece jen měli před dvěma lety. Tak uvidíme, co bude příště. Třeba i někdo z té Prahy přijede. Ve Chválkovicích byla Bohemka, tak uvidíme, co my," směje se.

Hlavně mít respekt k soutěži!

Po postupu do III. okresní třídy ve Velkém Újezdě platilo, že první sezona byla aklimatizační, v té druhé už pak byl podniknut úspěšný útok na postup. A dle slov kapitána a hlavního střelce a by se mělo nyní postupovat stejně. „Musíme mít k té soutěži respekt. Za mě by tedy byla ideální umístění někde v půlce tabulky a až následně se můžeme začít ohlížet po těch vyšších metách," nastiňuje Domes taktiku pro nejbližší ročníky.

Fanoušci dvanáctým hráčem

Dalším nedílným prvkem velkoújezdského úspěchu je i velká podpora místních fanoušků. Při exhibici s Baníkem by místní areál doslova praskal ve švech, pokud by nějaké měl. Tolik lidí podle Domesových slov na běžné sezonní zápasy sice nechodí, i tak ale uznal, že jsou místní lidé takovým pověstným dvanáctým hráčem.

„Návštěvnost máme tady v okrese jednu z nejvyšších. Lidi nelákáme jenom na fotbal, ale i na zázemí, které stále vylepšujeme. A samozřejmě se počty lidí zvyšují i současně s tím, jak se nám začíná dařit. I na IV. třídu však byly návštěvy více než solidní," pochvaluje si.

Oslavy 80 let kopané ve Velkém Újezdu zakončila svým vystoupením kapela Accent | Video: Deník/David Kubatík

Mám to tady rád

Na úplný závěr pak tento borec a miláček domácího publika fanoušky ubezpečil, že ačkoli se mu daří opravdu velmi dobře, nehodlá v žádném případě Velký Újezd opouštět. A to i přes to, že nabídky z vyšších soutěží by tady rozhodně byly.

„Některé z nich byly opravdu hezké, a to jak z I. B třídy, ale i z I. A třídy a kraje. Já to ale tady mám rád. Jsem rodilý Újezďák a nedám tady na to dopustit. Stále ale platí, že nikdy neříkej nikdy. Možná si na chvíli půjdu vyčistit hlavu někam výš, jak jsem to nedávno udělal s Lipníkem," uzavřel Karel Domes.