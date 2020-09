Tedy střelec. Jak se to vezme. „Až do třiadvaceti jsem hrál v obraně. Když jsem ale hrál v Mladči, tak mě trenér překopal na útočníka. Asi se to docela povedlo,“ říkal mladý muž, který v sobotu prožil svůj velký den.

Nejvyšší soutěží, kterou dosud ochutnal, byla I. A třída ve štěpánovském dresu.

„Z toho tehdejšího mužstva jsme zbyli asi tři kluci. Rozpadlo se to. Někteří odešli do vyšších soutěží, třeba do Černovíra do krajského přeboru, jiní zase ukončili kariéru,“ vysvětlil, proč Štěpánov hraje momentálně nejnižší okresní soutěž.

„Máme ambice postoupit a vykopat zase zpátky nějakou takovou soutěž, ale to potrvá a nebude to jednoduché,“ dodal Obejda.

Jestli mu budou přibývat góly tak, jako v sobotu proti béčku Doloplazů, není postup nereálný. Štěpánov vyhrál 10:1 a Obejda hlavně druhý poločas proměnil ve svou exhibici. Poprvé se trefil ještě před přestávkou, když zvyšoval na 4:0. Po pauze přidal dalších pět zářezů.

„Možná jsem jich ale mohl mít ještě víc. Pomezní mi tam mávl ofsajd, který nebyl. Ale jsem spokojený i s těmi šesti góly, vykládal Obejda.

Nejvíc si cenil posledního kousku, kterým uzavřel skóre zápasu na konečných 10:1.

„Přehodil jsem brankáře a balon se ještě odrazil od břevna. To byl asi nejhezčí gól z těch šesti,“ mínil štěpánovský útočník.

„Šest gólů jsem nikdy nedal. Byl to asi životní zápas. Ani to, že bychom dali deset gólů jako tým, si nevybavím. To spíš naopak, když jsme měli problémy a chyběli nám hráči,“ zalovil v paměti. „Musím poděkovat spoluhráčům i trenérovi Fryblíkovi,“ který s námi má trpělivost.

Kanonádou na trávníku pro Obejdu ale velký den ještě neskončil. Hned po něm absolvoval rozlučku se svobodou. Ať už díky tomu, co se dělo na hřišti, tak tomu, co přišlo potom večer, to byla sobota, na kterou nezapomenu. Vyšlo to vážně parádně a kamarádům za to moc děkuju,“ řekl Obejda, který ještě ani netuší, co ho bude jeho šestigólové představení stát.

„Po zápase jsme hned zamířili na rozlučku. Teď přes týden mám pracovní povinnosti, takže se to dozvím až v pátek na tréninku,“ usmál se na závěr Obejda.