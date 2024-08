Připraveni určitě jsme, věřím pak, že i kluby a hráči. Nejviditelnější novinku můžeme vidět napříč republikou, a to postupné přejmenování soutěží dospělých. Vedle klasického okresního přeboru, III. a IV. třídy se tak nyní budeme bavit o 8., 9. a 10. lize. Považuji to ale za kosmetickou změnu, která nebude mít na chod našich soutěží vliv.

Jak se díváte na plánovanou reformu, restrukturalizaci soutěží? Jak se už dotkla nebo dotkne okresu Olomouc?

Plánovaná restrukturalizace soutěží ze strany FAČR nám byla představena pouze v hrubých obrysech a patrně to není téma dnešních dnů, týdnů ani měsíců. Z prvních informací by to patrně znamenalo zúžení krajských soutěží a přesun většího počtu týmů do okresů. Ale to předbíháme. Sami jsme se pak zabývali možnostmi, jak naše soutěže zatraktivnit, zamezit dalekému cestování, snížit celkový počet utkání, ale naopak třeba přinést větší porci „derby“ zápasů. Případná taková iniciativa ze strany OFS Olomouc ale nyní musí vyčkat na potenciální změny ze strany FAČR a být důkladně vydiskutována s kluby.

Zvyšuje se nebo snižuje zájem klubů o fotbal?

Tady jsou asi dva pohledy. Mužských týmů v celkových číslech neubývá, pro letošek nám skončila dvě béčka, tři naopak přibyla (Olešnice, Lužice, Dub n. M.). Musíme si ale přiznat, že ta aktivní fotbalová populace nám stárne. Velkým příslibem je ale naopak rekordní počet 33 týmů v rámci soutěží mladších žáků. Obdobné je to pak u přípravek, kde jich je prozatím přihlášených 84 a je pravidlem, že další týmy se ještě přihlašují v průběhu podzimu. Z těchto čísel máme velkou radost. Je to odraz skvělé práce klubů a důkaz velkého zájmu o fotbal jako takový.

Co říkáte na odhlášení Bohuňovic B ještě před startem III. třídy. Je to velký problém? Jak to ovlivní soutěž?

Komplikace to jistě je, ale soutěž to patrně zásadně neovlivní. Jde o lepší variantu než následné kontumace a odhlašování v již v rozběhlém ročníku. Ve III. třídě/9. lize tak zůstává patnáct týmů s tím, že na každého čekají v průběhu roku dva volné víkendy pro načerpání sil. Bohuňovice „B“ jsou zároveň prvním sestupujícím.

Jak to aktuálně vypadá se zájmem o kariéru rozhodčího?

Troufám si říct, že zájem je obrovský. Jen v tomto kalendářním roce jich přibylo kolem dvacítky. Celkově tak máme na stavu 75 rozhodčích. Je ale potřeba podotknout, že řada rozhodčích je mladých a stále aktivně hrají, jsou tak pro pískání k dispozici jen jeden den o víkendu. A vzhledem k tomu, že pravidelně posíláme své rozhodčí i na utkání krajských soutěží, stává se, že ani ten na první pohled velký počet pro plné obsazení všech utkání nestačí. V celorepublikovém srovnání jsme ale z hlediska počtu aktivních sudích ve vysokém nadprůměru. Musím touto cestou ocenit naši komisi rozhodčích v čele s předsedou Ladislavem Rosskohlem. Počet mladých rozhodčích a silná náborová činnost je odraz její kvalitní práce.

Jaký je zájem okresní pohár?

Klasický, řekl bych. Letos bylo přihlášeno osm týmů, nalosována tak byla plná čtvrtfinále. Hanácký pohár se odehrává převážně o letních prázdninách, lze jej brát jako přípravu na soutěž. Spousta týmů se ale v tomto období zároveň teprve dává dohromady a své síly soustředí spíše až na ostrý start svých mistrovských soutěží.

Jaký je váš názor na odmítání postupů? V OFS se to minulou sezonu nestalo, ale například v KFS ano. Měl by být postup povinný?

Povinnost postupu nevidím jako šťastné řešení. Vždy by mělo být výsadní právo vítěze soutěže zvážit, zda jít o soutěž výš či ne. Dokážu si představit okolnosti, za kterých je pro klub vhodnější v dosavadní soutěži setrvat. Pro fotbal ale bude pochopitelně lépe, pokud bude takový přístup spíš výjimkou než pravidlem.

Na co zajímavého byste fanoušky pozval?

I letos vyhodnocujeme soutěž Fair Play a oceňujeme tým s nejmenším počtem žlutých a červených karet v rámci mužských soutěží OFS. Vítěz tak získává právo vyzvat v exhibičním utkání tým Legend olomouckého fotbalu, za který jen loni nastoupili takoví hráči jako David Rozehnal, Marek Heinz, Michal Kovář, Martin Kotůlek, Bob Zlámal, Martin Blaha, Tomáš Lovásik, Aleš Škerle a mnozí další. K týmu se pak pravidelně připojují nejlepší střelci našich tří mužských soutěží, které tímto oceňujeme za povedenou sezónu. A my už se letos těšíme do Drahlova, kde se v pátek 6. září od 17 hodin utkáme s domácím výběrem. Všechny tímto srdečně zveme!