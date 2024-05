„Mám dvou a půl roční dceru, která nemá moc ráda, když někam odjíždím. Pomáhala mi nachystat věci na fotbal, které jsem jí podával a ona mi pak schovala chrániče do sušičky. Nemohl jsem je najít,“ smál se Adam Vrba.

„Nakonec jsem ji přemluvil, aby mi ukázala, kam je dala,“ dodal. Žádný úplatek v podobě čokolády či jiné dobroty však nepřišel. „Říkal jsem jí, že se za chvíli vrátím a že by to kluci beze mě nezvládli,“ popsal.

Sám pak v Hlubočkách rozjel koncert a během 23 minut zkompletoval hattrick. Po změně stran ještě zapsal další dvě trefy. „Už se mi kdysi povedlo dát pět gólů, ale to jsem byl mnohem mladší. Je to ale vždycky dobrý pocit,“ prozradil třiatřicetiletý útočník.

A v dobré formě pokračoval také o víkendu. Proti Dlouhé Loučce znovu zaznamenal za poločas hattrick. Tentokrát ale po změně stran již neudeřil a jeho tým ztratil vedení 3:1 a padl 3:4 po penaltách.

„Je to škoda, mohly být body tři, ale v závěru jsme neměli štěstí a spadla nám tam odražená střela,“ smutnil.

On sám už má na kontě za jaro tři hattricky. „Za jeden platíme do kasy asi dvě stovky. Já už tam mám snad tisícovku. Ale trenér to má dražší. Jelikož jsme dvakrát vyhráli o pět gólů a za takový výsledek platí pětistovku,“ usmíval se Vrba.

Já na bráchu, brácha na mě

Vrba je pro Červenku oporou, a to i přesto, že přišel z nižší soutěže a navíc od roku 2018 do roku 2022 fotbal vůbec nehrál. „Už mě to přestalo naplňovat a bavit. Hrál jsem v tu dobu jen malou kopanou. Potom jsem ale nastoupil do nové práce a spolupracovník mě přemluvil, ať se vrátím,“ prozradil.

A proč zvolil přestup z Mladče na Červenku? Důvodů je hned několik. „Nejsem úplně nejmladší, ale chtěl jsem si ještě zahrát vyšší soutěž. Na Července jsem navíc začínal, takže jsem si říkal, že by bylo fajn tam fotbalovou kariéru také ukončit. Původně jsem sem měl jít až v létě, protože mě Mladeč nechtěla pustit. Nevím, co se změnilo. Jsem za to ale rád, protože mi tam docela vadil trenér a nebylo to pro mě ideální,“ vypočítával.

Navíc šel na Červenku opět se svým bráchou Mojmírem. „Kdyby brácha nehrál, tak bych nehrál asi ani já. Cítím se s ním na hřišti lépe, bez něj bych dal polovinu gólů. Svědčí mi to od něj nejlépe a je takový můj nahrávač,“ chválil Adam Vrba svého bratra, který nastupuje buď ve středu zálohy nebo v útoku. Nyní má Adam Vrba na kontě šestnáct branek v osmi zápasech. „Je to až nad očekávání, nečekal jsem, že jich budu mít tolik,“ hlásí.

Místo kraje v Litovli hraje okres

Sám Adam Vrba ale má nadále ambice. Už nyní si mohl vybírat mezi Červenkou a dokonce krajským přeborem v Litovle, kde v mládí hrával. „Ale to mi bylo osmnáct. Do několika zápasů za muže jsem tam naskočil, ale pak jsem šel na Červenku, ke které mám největší vztah. Do Litovle jsem však nešel, protože jsem soudný a myslím, že bych na to fyzicky nestačil,“ uznal.

Jenže Litovel je v krajském přeboru pět kol před koncem poslední a vzhledem k okolnostem je velkým kandidátem na sestup do I. A třídy. „Ještě bych chtěl hrát výš, kdyby byla možnost. Nad touhle soutěží bych už uvažoval. Je tak otevřené, kde budu hrát v příští sezoně,“ uzavřel Adam Vrba.