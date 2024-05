Ani jsem s tím nepočítal, že bych dal tolik gólů, ale najednou tam byl první, druhý, třetí, šestý… Normálně penalty nekopu, ale tentokrát jsem si ji vzal a zastavilo se to na jedenácti. Někdy nedám tři zápasy gól, ale teď jsem dal první dva a už to šlo. Podařilo se mi v tom zápase snad všechno, i když jsem ještě tak čtyři góly dát mohl.

Jak vaše branky padaly?

Byla to taková všehochuť. Tři, čtyři byly do prázdné, udělali chybu vzadu obránci nebo gólman, úplně zbytečně. Potom takové klasiky, nákop za obranu, udělal jsem obránce a dal jsem to na zadní tyčku, pak jedna penalta.

Hráli jste proti poslednímu týmu tabulky Štarnovu. Byli jste favoritem, ale byl soupeř až tak špatný?

Věděli jsme, že jsou poslední, ale že by to dopadlo takovým fiaskem, to jsme nečekali. Napadalo to tam a po přestávce už byli asi odevzdaní. Do třicáté minuty nám trošku vzdorovali.

Hráli to spoluhráči pak už na vás, abyste dal gólů co nejvíce?

Dá se říct, že to tak od toho sedmého gólu už bylo.

Co vás takový počin bude stát do kasy?

Něco mě to bude stát, bečku nebo flašku. Asi to bude víc než za hattrick, protože jsem dal vlastně tři, skoro čtyři. Uvidíme.

Nedělali jste si srandu, že vám Lukáš Kadlec pokazil perfektní zápas, protože on byl jediným jiným střelcem.

Na ten gól jsem mu nahrál já, takže si za to můžu sám.

Jaký byl doteď váš nejvyšší počet gólů v jednom zápase?

Nejvíc jsem dal doma proti Šumvaldu pět nebo šest gólů, když jsme vyhráli 17:1, ale to jsem o poločase střídal, jinak jsem mohl dát víc.

Jaké byly ohlasy?

Chodily mi zprávy od kamarádů, že tohle ještě nezažili a podobně. Když jsme se bavili s lidmi, tak říkali, že to není moc normální, že to vychází osm minut na gól. Napadalo to tam, kluci góly dát nemohli, tak to vyšlo na mě. Navíc jsem útočník, neumím bránit, takže na mě vyšlo, že musím hrát vepředu.

Máte 29 gólů, je to vaše nejpovedenější sezona?

Ano, překonal jsem svůj rekord. Ještě máme nějaké zápasy, tak třeba tam něco napadá a uvidíme, kde se to číslo zastaví. Na to, že jsem chtěl končit, protože jsem měl takový pocit, tak se teď cítím i herně dobře. Teď mě to zase nakoplo, takže nějaký pátek po hřišti ještě běhat budu a prodloužím si kariéru.

Ambice tedy už žádné velké nemáte?

Já jsem srdcař z Blatce. Byl jsem akorát půl roku na hostování v Hodolanech, za což jsem rád, byl jsem tam spokojený. Tehdy jsme se v Blatci úplně nepohodli, potřeboval jsem změnu a vyzkoušet si něco nového. Věděl jsem, že o mě mají zájem. Lákali mě i do vyšších soutěží, ale zůstanu tady. Z Blatce pocházím vyrůstal jsem tady a hraji tady celý život