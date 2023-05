„První půle probíhala nezajímavě. Měli jsme šance, ale nebylo nám přáno. O poločase jsme si řekli, že na ně vletíme a budu to řídit já z útoku. Prvních deset minut jsme je uběhali a oni pak odešli fyzicky,“ hodnotil Ondřej Daněk.

A nasázel hattrick během třinácti minut. „Góly padly celkem jednoduše. Měl jsem v útoku za úkol sklepávat míče do krajů, odkud to kluci dávali do kapsy a tam už jsem byl já a doklepával jsem do odkryté branky - takové Haalandovky,“ popisoval.

Za hattrick jej nemine „pokuta“. „Pijeme zelenou, tak asi nějaká velká flaška zelené. Uvidíme, co si na mě vymyslí,“ je s tím smířený.

Velký Újezd má nového snajpra. Chystám si pálenky za hattricky, hlásí Bartošek

V sezoně je nejlepším střelcem svého týmu s dvanácti brankami. A to i přesto, že v některých zápasech nastupoval na pozici stopera. „Už to trvá dva, tři roky, kdy postrádáme stopera. Já jsem byl vždy středový útočnější hráč, rozumím si s míčem a umím jej rozdat. Nevím, proč tam trenér dává zrovna mě, asi mám jeho důvěru. Určitě mě to ale baví více v útoku. S dvanácti góly jsem spokojený, ale důležitější je, aby béčko začalo šlapat,“ hlásí.

Nynější desáté místo pro béčko Chválkovice tak není uspokojivé. „Chceme se pohybovat vepředu. Tým teď prochází obměnou, ale má potenciál. Jsme tam mladí kluci a věřím, že do konce této sezony budeme ve středu tabulky nebo její lepší polovině. V té další už by nemusel být problém se pohybovat v nejlepší trojce,“ věří Daněk.

Ten v minulé sezoně nastupoval dokonce za áčko Chválkovic. V této právě probíhající nastoupil v jeho dresu pouze do jednoho duelu. „Minulý ročník jsem odehrál skoro všechny zápasy, ale přišly tam kluci, kteří hráli vyšší soutěže. Je tam větší přetlak, někteří kluci se přesunuli do béčka, protože přes větší konkurenci je těžší se dostat do áčka,“ objasnil.

Rád by se ale do kádru hrajícího I. A třídu vrátil. „Mám ambice se vrátit, věřím, že pozvánku dostanu, i když je tým teď hodně ambiciózní,“ potvrdil.

Sigma chce zlomit sérii s Teplicemi a přiblížit se šestce

Navíc by si v něm zahrál s hráči, jakými jsou Roman Hubník, Tomáš Kazár či bratři Vyskočilové. „Roman Hubník je strašná kapacita, o fotbale ví všechno, bránil nejlepší borce v Evropě. Je skromný a nemá problém přijít v šatně a říct klukům, co dělají špatně. Všichni to od něj vezmou. Mám jej jako vzor,“ říká Ondřej Daněk.

Už nyní se s těmito zkušenými borci potkává na tréninku. „Potkáváme se skoro pořád a je to v pohodě. Určitě nějak neodkrývají své ego, za což jsem rád, protože se toho dříve lidé trošku báli, že přijdou do Chválkovic takoví frajeři. Ale chytili se toho perfektně a myslím, že o Chválkovicích ještě bude díky nim slyšet,“ myslí si Daněk.

„Je motivace dostat se do áčka a zahrát si s nimi. Buď se toho člověk chytí a nastoupí po jejich boku, nebo se bude jenom koukat. Podle mě je lepší první varianta,“ uzavřel Ondřej Daněk.