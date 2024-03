Fotbalisté Příkazy zvládli vstup do jarní fáze okresního přeboru. Úvodní kolo museli odehrát na umělé trávě v Uničově, kde si lídr soutěže poradil se Střelicemi 5:0.

Dlouhý aut Příkaz | Video: Michal Muzikant

Jasného favorita měl úvodní duel jarní části okresního přeboru. První Příkazy v uničovském azylu nastoupily proti předposledním Střelicím. A utkání poměrně rychle nabralo očekávaný směr. Po dvou slepených brankách vedl lídr ve třinácté minutě 2:0. O osm minut později to bylo už o tři branky.

Ve druhém poločase z utkání odešla spousta diváků, které odradil silný vítr. Ten měl vliv na hru, ale také na pocitovou teplotu. Po změně stran se podruhé v utkání trefil Michal Večeřa a skóre uzavřel v 61. minutě na 5:0 Zbořil.

„Utkání bylo silně ovlivněno nepříznivým počasím, kdy silný vítr znemožnil kombinační hru, vstup do utkání byl kostrbatý až nervózní z naší strany, přesto jsme se uklidnili a kombinačně i fyzicky jsme přehráli soupeře po prvním poločase 3:0. Druhá půle už byla větrná loterie, kde jsme přidali dvě branky a utkání se dohrávalo v klidném módu. S výsledkem jsme spokojeni a chválím hráče za dobrý vstup do soutěže. Stále ale je v přechodové fázi co zlepšovat. Stejně tak ve finální fázi. Musíme zlepšit řešení ve středové řadě, abychom byli více konstruktivní,“ hodnotil zápas trenér Příkaz Pavel Rücker.

Příkazy tak po sedmnácti kolech vévodí tabulce o šest bodů před Horkou nad Moravou, Střelice jsou patnácté se čtyřbodovým náskokem na poslední Štarnov a pětibodouvou ztrátou na čtrnáctý Šumvald.

Sokol Příkazy - Sokol Střelice 5:0 (3:0)

Branky: 21. a 48. M. Večeřa, 10. Vaca, 13. Urbášek, 61. Zbořil.

Rozhodčí: Vojtek - Machala, Běhal. ŽK: Buřval. Diváci: 96.