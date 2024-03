Fotbalisté Příkaz zvládli poslední přípravné utkání před startem jarní části okresního přeboru. Nad Nedvězím zvítězili 7:1.

Okresní přebor: Příkazy - Hrka nad Moravou (14.10.2023) | Foto: Deník/David Kubatík

„Rozhodnuto bylo za čtyřicet minut, kdy jsme vedli 4:0. Do druhé půle jsem vystřídal, ale soupeř nás neprověřil. Utkání bylo nudné, jednostranné a bylo jen o tom, jakým rozdílem skončí. My jsme po změně stran polevili. Chtěli jsme si vyzkoušet hru do plné obrany a zajímala mě produktivita. Z části jsem s ní byl spokojen, ale stojíme na dlouhé cestě. Hráčům patří pochvala za klidné vítězství, ale stále vidíme chyby, jako například standardní situace či ochota hráčů podstoupit souboj,“ hodnotil utkání, které se hrálo na umělé trávě HFK Olomouc, kouč Příkaz Pavel Rücker.

Úvodní utkání jarní části okresního přeboru Příkazy odehrají v sobotu od 15 hodin na umělé trávě v Uničově. Soupeřem jim budou Střelice. Duel se nehraje v Příkazích z důvodu podmáčeného hřiště.