Sokol Příkazy odstartovaly přípravu již týden po ukončení podzimní části sezony a trénovaly až do 16. prosince. „Absolvovali jsme kondiční blok číslo jedna. Věnovali jsme se udržení stávající výkonnosti, běžeckým a rychlostním blokům doplněných o hru na malých prostorech, střelbě pod tlakem a spoustě zábavných her,“ vypočítával trenér Pavel Rücker.

Následně hráči dostali individuální plán a do společného tréninku se zapojili 20. ledna. „Do druhého bloku vkládáme silová cvičení, vytrvalostní rychlost a kruhové tréninky,“ přiblížil kouč. K tréninku využívají Příkazy svoji umělou trávu.

„Kondiční stránku aplikujeme především jen s míčem. Materiální zabezpečení je v klubu na vysoké úrovni, což pomáhá rozmanitosti přípravy. Vždy musíte hráče přesvědčit, aby vše, co budou absolvovat, bylo cílené a jasně dané. Pokud byste chtěli improvizovat, nejde o koncepční práci,“ říká Rücker.

„V těchto okresních ligách mají hráči svoji práci, rodiny a vše dělají bez finančního ohodnocení. O to vice je třeba je přesvědčit, že je možné se posouvat individuálně i v tabulce,“ dodal trenér Příkaz.

I proto chce sázet na kolektiv a je rád, že v přípravě má k dispozici hodně hráčů. „Schází se nás ve středu a v pátek osmnáct až dvaadvacet. V úterý mají kluci na programu terénní běh fartlek. Celkově je třeba s hráči neustále komunikovat, motivovat a hledat cesty ke zlepšení. Udělal jsem také nepopulární, ale potřebný řez v týmu. Pracovitostí se posouváme nejen tabulkou, ale i kondičně a herně,“ myslí si Rücker.

A nezůstává pouze u herní a kondiční stránky. „Snažím se do kluků dostat také taktickou stránku - standardní situace, správné přenášení hry, kombinovaná zónová obrana, zdvojování, tandemy a podobně. Zakládám si na přechodové fázi, dostat se rychle po zisku míče nahoru do zakončení. Chci po hráčích kvalitu provedení ve vysoké intenzitě. Je nutné výkony z tréninku přenést do mistrovských zápasů,“ hlásí Rücker.

„V tréninku se také hodně věnujeme osobním soubojům, čistému odebrání míče a snaze konstruktivně rozehrát postupný útok,“ dodal kouč.

K tomu bylo v zimní přípravě v plánu kondiční soustředění na horách. „Tam hráči polykají tréninkové dávky, ale je nezbytná také odpočinková wellness zóna. Jsme teď v šestém týdnu náročné zimní přípravy a musím poděkovat klubu a hlavně klukům za práci. Dnes už máme své DNA. Jsem hrdý, jak vážně berou kluci svůj koníček,“ chválí Rücker.

Příkazy mají také svůj B-tým, s nímž samozřejmě áčko spolupracuje. „A ta spolupráce je výborná a vzorná. Fotbal se dělá nejen na hřišti. Náš tým se zúčastnil charitativní akce a pořádáme teambuildingové dny. Sice tvrdě pracujeme, ale bavíme se. Vědu z toho neděláme,“ uzavřel Pavel Rücker.

Do soutěže, v níž jsou Příkazy čtvrté, vstoupí v neděli 26. března duelem ve Střelicích.