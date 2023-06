Při cestě do finále vyřadil aktuálně pátý tým II. olomoucké třídy hned čtyři silné soupeře. V předkole to byl Černovír hrající I. B třídu, který se svěřenci Patrika Drgy prohrál 0:1, v prvním kole pak Slavonín hrající stejnou soutěž, který odešel zničen mohutnou kanonádou v poměru 1:6, ve druhém kole si na nich vylámal zuby dokonce i druhý tým I. A třídy z Chválkovic po výsledku 1:2 a v semifinále odešel po prohře 0:4 poražen i lídr přerovské Okresní soutěže - béčko Kozlovic.

„Tyto vynikající výsledky jsou jednoznačně zásluhou celého týmu. A tohle zasloužené finále bylo zážitkem nejen pro nás, ale i pro obec a lidi, kteří v ní žijí. Bohužel se nám to nepodařilo, ale příští rok se o to pokusíme znovu," hlásí odhodlaně a dodává: „Nejtěžší byl asi zápas s Chválkovicemi. Ani Kozlovice nebyly špatné. Byly fobalové a bylo skutečně vidět, že se u nich fotbal dělá na vysoké úrovni."

Proti čechovickému favoritovi se pak borci z okresního přeboru dlouho drželi a dokonce po čtvrthodině druhé půle dosáhli vstřelené branky. Ta však neplatila pro ofsajd a zanedlouho je dorazil třetím gólem v jejich síti Ondřej Kadlec.

„Kluci na hřišti nechali všechno a jeli možná i více než na 100 procent. Mně nezbývá, než před nimi smeknout klobouček. I já jsem se jim samozřejmě snažil co nejvíce pomoci. Přece jen jsem ten úplně poslední hráč v poli. Snažil jsem se toho pochytat co nejvíc a doufám, že to šlo i vidět," konstatuje.

Konec sezony ale stále ještě nepřišel. A pro olomoucký okresní přebor to platí dvojnásobně. Hrací v něm totiž budou ještě dva následující víkendy. Během nich se Přáslavičtí, kteří se již z pátého místa nemohou posunout ani nahoru, ani dolů, představí na půdě předposlední Nové Hradečné a doma proti druhému Sokolu Příkazy. A Jakub Čtvrtlík věří, že energie a zkušenosti z tohoto zápasu jeho spoluhráčům do těchto mačů pomohou.

„Určitě nám to může pomoci. Zjistili jsme totiž, že umíme hrát i se silnějším soupeřem. A troufám si říci, že nám to nepomůže jen do koncovky této sezony, ale i do těch následujících. Přece jen bychom rádi jednou postoupili alespoň do I. B třídy. Uvidíme, třeba se takto zadaří už příští rok," uzavřel na sebevědomé nótě.

