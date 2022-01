„Bylo to takové zpestření závěrečné. Kluci mi říkali, no konečně jsi něco pořádného vymyslel,“ usmíval se Ondřej Panák

Tomu už nějakou dobu v klubu, jenž je nováčkem v olomoucké I. A třídě, skupině A, přezdívají právě Ludvo. „Vzniklo to z ničeho nic. Mají mě za toho Ludvu, který všem rozumí a do všeho se montuje,“ popisoval Panák.

„Mám na starosti veškerou administrativu. Když je něco potřeba například přehodit zápas, zařídit akci, zorganizovat turnaj a podobně, tak za mnou přijdou. Já se jim vždycky snažím vyjít vstříc, připravit něco a pomoct, takže z tohoto důvodu mi tak začali ze srandy říkat,“ dodal.

Je tedy trošku jiný Ludva než ten seriálový, který většinu věcí „zmatlal“. „Nehraju automaty ani nezpronevěřuji klubové peníze, spíše naopak, mám na starosti vyřizování dotací pro náš oddíl,“ rozesmál se při otázce na podobnost s Hovorkou Ondřej Panák.

Jednu podobnost bychom ale přeci jenom našli – statistickou prezentaci na závěrečné a v ní slajdy jako: podíl vstřelených gólů v I. A třídě, podíl obdržených gólů či právě statistiku plus mínus

„Inspiroval jsem se tím seriálem. Měl jsem tam různé koláčové grafy. Rozhodl jsem se, že jim to takhle zpestřím a pojal jsem to Ludvovsky,“ prozradil Panák.

A došlo také na slavné vyhodnocení nejlepšího hráče podle statistiky plus mínus, ve které zvítězil Miroslav Dvořák.

„Byl trošku překvapený, ale dalo se to tušit, protože ve dvou zápasech, ve kterých jsme dostali nejvíce gólů, chyběl,“ objasnil Panák.

Fanynka Střelic: Začalo to jako kompromis, postupně se stal fotbal mým koníčkem

A také v Postřelmově měli svého zklamaného Jirku Luňáka. Nejhorší byl totiž Jan Mičunda. „Také byl překvapený, že měl mínus šest. Jenže on odmakal všechny zápasy. Je poctivý maká i na trénincích, takže to je nezasloužené. Je to skvělý fotbalista a stejně jako v seriálu se i u nás ukázalo, že to samozřejmě není nejvhodnější statistika, jak zvolit nejlepšího hráče,“ ví Panák.

„Naštěstí jsme to vzali jako srandu a odlehčení. Alespoň jsem klukům ukázal sezonu také z jiného hlediska, aby viděli detailnější věci než jen, že jsou třetí,“ pokračoval.

A už nyní přemýšlí, jak pojme tu další závěrečnou. „Mělo to úspěch. Náš trenér Martin Hoško mi říkal, že bych mohl přidat statistiku, ve které minutě dáváme nejvíce gólů, takže to byl takový první nápad na zlepšení. Určitě něco zase nachystám,“ uzavřel postřelmovský Ludva.