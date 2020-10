Jenže tentokrát své konkurenty tolik nedrtí. Před rokem měly Hodolany s Červenkou náskok osmi, respektive sedmi bodů na třetího. Nyní jsou hned v závěsu za oběma lídry ambiciózní Újezd či Blatec a oba se můžou zapojit do boje o postup.

Újezd se svými cíli netají. „Postup určitě chceme. Mančaft je na to připravený. Kluci, kteří přišli, tak jsou posily. Navíc jsme měli dlouhodobě problém s brankářem, který se podařilo vyřešit,“ přiznal předseda Újezdu u Uničova Jan Klajbl.

Podobně se k tomu staví i konkurenční Hodolany. Ty sice v úvodu soutěže ztrácely, ale nakonec díky osmizápasové vítězné šňůře přezimují opět na nejvyšší příčce.

„Někteří kluci byli na dovolené, ale potom se to rozjelo,“ popisoval předseda Sigmy Martin Čechovský nepovedený vstup do ročníku a pokračoval: „Chceme se prezentovat fotbalem, který se bude líbit lidem a hrát do top trojky. Musíme být připraveni i na variantu postupu. Myslíme, že po finanční i hráčské stránce bychom tu soutěž zvládli. Možná by se kádr musel nepatrně doplnit a určitě bychom do toho šli.“

Naopak v Blatci tak vysoko nemíří. „Hráči by chtěli sportovně postoupit, ale my si uvědomujeme, že by to pro nás bylo ekonomicky i co se týče hráčů hodně náročné, takže z tohoto důvodu bychom byli radši, kdybychom skončili na krásné bronzové medaili,“ popsal plán klubu předseda Pavel Skládal.

ŽÁDNÁ OLEŠNICE

Postup by brali i na Července. A tak je zřejmé, že to na jaře bude ještě boj. Okresní přebor se oproti loňsku vyrovnal, což potvrzují i slova výše zmiňovaných lidí.

„Některá mužstva dobře doplnila kádr a myslím si, sedm mužstev z horní poloviny může porazit každý každého. Oproti loňskému roku se to určitě zkvalitnilo a prvních pět mužstev by se určitě neztratilo v I. B třídě,“ podal svůj názor hodolanský Čechovský.

S tím souhlasí i jeho kolega z Újezdu. „Konkurence je, ale když jsem ty týmy viděl hrát, tak je to otevřené. Není tam lídr, který by tu soutěž projel, jako v minulých letech. Byla tady Olešnice, která má ambice jít pořád nahoru. Měla silný kádr a dominovala. Tam jsme věděli, že to téměř nepůjde. Teď je to srovnané. Adeptů je víc a nikdo nijak zásadně nevyčnívá.“

Právě ambice zatápět favoritům mají ještě minimálně Horka nad Moravou, Střelice či Příkazy – tedy týmy, které ztrácí na prvního pouhých pět bodů. „Horka určitě neřekla poslední slovo,“ myslí si Čechovský.

Ale jsou to právě Střelice, které můžeme označit za jedno z největších překvapení soutěže. Právě Sokol dokázal porazit v derby jednoho z lídrů Červenku a připsal si mimo jiné i skalp silného Blatce. Když si to Střeličtí rozdávali v šestém kole o nejvyšší příčku s Újezdem, tak jejich kapitán Václav Málek přiznal: „Myslel jsem, že budeme hrát dole, ale funguje nám obrana a bojujeme. Ze zápasů se čtyřmi nejlepšími týmy jsme udělali šest bodů a já jsem myslel, že nebudeme mít žádný.“

CELEBRITY JAKO VE SPARTĚ

Když se podíváme na druhou stranu pořadí, tak tam už nenalezneme Novou Hradečnou jako loni. Na nelichotivé poslední pozici ji vystřídala Dlouhá Loučka, které příliš nepomohly ani nákupy hráčů z I. A třídy.

„Půl sezona nebyla z našeho pohledu dobrá. Nakoupili jsme nadstandardní hráče, ale nedokázali se sehrát. Jsou to takové individuality, jaké kdysi měla Sparta, když tam natahala ty celebrity. My jsme to udělali taky a nejde to zatím skloubit, aby vyhrávali. Potřebovali bychom sehnat trenéra, protože nám chybí osobnost, která by to dala dohromady,“ nebral si servítky předseda Loučky Miloslav Vlček.

A měl co přidat: „Říkal jsem jim: Šedesát procent z vás má na I. B třídu, ale jste individualisti, dokud nebudete mít tým, tak nebudete vyhrávat. Pokud to nepochopí, tak se třeba spadne, no.“

A jak účastníky ovlivní další nucená pauza? „Může se stát cokoliv, ale nemyslím si, že by pauza měla nějaký zásadní vliv. Není to jako vrcholový fotbal, kde se trénuje pětkrát týdně. Aby se u nás forma šponovala tréninky, tak to ne. Samozřejmě nějaké tréninky probíhají, ale není to tak, že by nás ta pauza měla nějak vykolejit,“ dodal újezdský Klajbl.

TOP 5 KANONÝŘI

17 – Michal Večeřa (Červenka)

16 – Michal Obíral (Újezd)

11 – Jiří Hes (Blatec)

10 – Pavel Mráček (Hodolany), Martin Geier (Dl. Loučka)

TOP 5 ZLÍ MUŽI

5 ŽK + 1 ČK – Daniel Mihailescu (Šumvald)

4 ŽK + 1 ČK – Jakub Bednář (Újezd)

5 ŽK – Jaroslav Sojka (Nová Hradečná), Jiří Kozák (Příkazy), Jan Mako (Dl. Loučka), Kamil Vaněk (Střelice), Martin Hes (Blatec)