„Všiml jsem si hráče Štarnova s číslem 19, který byl v zápise uveden jako Michal Jílek, ale ve skutečnosti to byl Milan Zemánek,“ popsal Deníku hráč Odrlic Milan Kubíček.

K identifikaci mu pomohly jeho zkušenosti z malého fotbalu, protože Kubíček nastupuje v 1. lize za tým Levotil. „Milan Zemánek totiž hraje malý fotbal za Chelsea,“ potvrdil.

„Vzal jsem si bokem kapitána a říkal jsem mu, že o poločase půjdeme za sudím. Nikdo jiný to v té době nevěděl,“ pokračoval Kubíček ve vyprávění.

Úvodní půle tak probíhala v normálním stylu. Do šaten šli za stavu 1:0 šťastnější domácí, kteří proměnili pokutový kop. O přestávce se vydali zástupci Odrlic za hlavním sudím Martinem Machalou, aby mu své podezření sdělili.

Měl to být klasický zápas v rámci 8. kola olomoucké III. třídy. Štarnov v něm hostil fotbalisty Odrlic a všechno probíhalo normálně, bez problémů. Až do doby, kdy o poločase přišli hosté za hlavním rozhodčím s podezřením, že jeden z domácích hráčů není registrován ve štarnovském klubu a hraje na registraci jiného.

„Ukázali jsme mu fotku v aplikaci Můj fotbal a říkali, že se jedná o jiného hráče. Rozhodčí si jej pozvali a on jim řekl rodné číslo, které měl naučené. Když po něm ale chtěli nějaký doklad, tak s sebou žádný neměl,“ přiblížil Kubíček.

A co na to Machala? „Podoba tam podle něj byla, jenže fotka byla několik let stará,“ popsal Kubíček.

Arbitr rozhodl, že se v utkání bude nadále pokračovat a další kroky k vyřešení situace podnikne po závěrečném hvizdu. „My jsme nechtěli hrát dál, ale abychom z toho neměli problémy nakonec my, tak jsme museli,“ objasnil Kubíček.

„Po půlce nám navíc nadávali také domácí pořadatelé, že máme hrát fotbal a podobně. My jsme na ně také reagovali a nějakou dobu se to tam hádalo,“ přiblížil atmosféru druhého dějství.

V něm nakonec domácí Štarnov dokráčel k vítězství 3:1, když na každý z týmů proměnil penaltu a domácí přidali ještě gól ze hry.

Jenže ani po devadesáti minutách nebylo hotovo. Opět se účastníci vrátili k řešení, jestli za Štarnov nastoupil hráč na černo. „Sudí byl celkem mladý a nevěděl, co má dělat. Volal šéfovi rozhodčích Ladislavu Rosskohlovi a ten mu poradil, aby si dotyčného vyfotil. Jenže než se to vyřešilo, tak ten hráč už tam nebyl,“ prozradil Kubíček.

A jaký je tedy výsledek celé kauzy? „Napsalo se to do zápisu s tím, že se to pošle na STK (Sportovně technickou komisi, pozn. red.) a já jako Milan Kubíček se chci tohoto rozhodnutí zúčastnit. Chceme spravedlnost, aby byl hráč potrestaný a utkání kontumováno v náš prospěch,“ uzavřel Kubíček.

Vyjádření klubu Štarnova: „Nikdo za nás na černo nehrál, víc k tomu nemám co říct. Soupeř se těžce spletl. Jeho zástupci byli špatní z toho že prohráli, protože situaci začali řešit až v momentě, kdy jsme vedli. Nejprve házeli vinu na rozhodčího a potom se obuli do nás. Sudí to řešil, ale neshledal žádné pochybení. O poločase si zavolal hráče, kontrolovali jej a nic se nedělo. Zápas jsme normálně dohráli a všechno platí. Po něm si vzpomněli, že jej chtějí vyfotit, ale bylo to až dvacet minut po konci zápasu, a to už byla polovina kabiny pryč. Myslím, že se na STK rozhodne v náš prospěch, protože se jedná o nějaké jejich podezření, které nemají opodstatněné, nemůže to dopadnout jinak.“