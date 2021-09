„Pro diváky to byl atraktivní zápas, který se místy hrál nahoru, dolů. Šumvald měl trošku více ze hry a my jsme za bod rádi,“ zhodnotil utkání krátce brankář Střelic František Masařík.

Po vyrovnání se šlo do penaltového rozstřelu. V něm byl Šumvald přeci jen úspěšnější, protože jeho střelci se ani jednou nemýlili, zatímco hosté mířili jednou do tyčky a jednou vedle.

Jeho brance předcházely emotivní situace, nejprve sporný zákrok ve vápně domácích, za který sudí penaltu neodpískal, následně mohl Šumvald z brejkové situace rozhodnout, jenže Masařík ofenzivní hráče vychytal a do šance se řítili opět Střelice. Jenže hostujícího útočníka stáhl k zemi Heralt a viděl červenou kartu.

Už to vypadalo, že tři body zůstanou doma, protože šumvaldští vedli ještě v 84. minutě 2:0. Jenže potom se trefil Vymazal a o čtyři minuty později na něj navázal Maršálek.

Přitom Šumvald šel už po čtvrt hodině hry do vedení. Na úvodní branku navázal ještě proměněnou penaltou hned na začátku druhé půle.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.