V Nové Hradečné je hřiště mírně z kopce a první poločase útočil hostující tým „do kopce“. „Kdybych nevyhrál los, tak mi kluci říkali, že bych šel střídat,“ usmíval se po zápase střelický kapitán Václav Málek.

Byl to právě on, kdo poslal svůj tým ve 20. minutě do vedení, když proměnil pokutový kop. Domácí Hradečná dokázala šest minut před přestávkou vyrovnat díky Zatloukalovi.

Jenže Střelickým vyšel náramně start do druhé půle. Nejprve jim ve 48. minutě vrátil vedení Vaněk a o dvě minuty později dal svůj druhý gól v utkání Málek.

Úplný klid na kopačky Střelic přinesla branka Buřvala ze 79. minuty. Vysoké vítězství potom ještě pečetil minutu před koncem Walter.

Výsledek 1:5 je poměrně překvapivý, protože Nová Hradečná by se v případě vítězství vyšvihla do čela soutěže, takhle je pátá s jedenácti body a ztrátou dvou bodů na vedoucí Horku. Naopak Střelice poskočily na osmé místo a na svém kontě mají bodů devět.

TJ Sokol Nová Hradečná - TJ Sokol Střelice 1:5 (1:1)

Branky: 39. Zatloukal - 20. z pen. a 50. V. Málek, 48. Vaněk, 79. Buřval, 89. Walter.

Rozhodčí: Vojtek - Machala, Vojáček. ŽK: Lolek, Sojka - Král, Vaněk. Diváci: 234.

Nová Hradečná: Kalus - Havlíček, Lolek, Viktorin, Horák, Zaloukal, Sojka, Zednik, Jořenek, Král, Domes. Střídali: Marčoň, Vyroubal, Šmíd, Schneider, Křivánek. Trenér: Jaroslav Bartůněk.

Střelice: Masařik - Málek V., Lolek, Král, Málek M. Vaněk, Pavlík, Muzikant, Walter, Slavíček, Maršálek. Střídali: Koutný, Vymazal, Šťastný, Buřval. Trenér: Jindřich Huběnka.