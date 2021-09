Nejinak tomu bylo také v Hodolanech, kde prohrála 5:1. Úplně ideálně totiž její hráči nezvládli vstup do zápasu, když už v deváté minutě poslal Sigmu do vedení Dohnálek a následně ani konec úvodního dějství, kdy na 2:0 zvýšil Kaczmarczyk.

V posledních letech se právě tyto dva týmy mezi sebou přetahovali o to, kdo bude v olomouckém okresním přeboru první. V letošním ročníku zatím Červenka, která se netajila ambicemi na postup, svými výsledky zaostává.

