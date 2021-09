Fotbalisté Blatce si poradili v sobotu na domácím hřišti s Horkou. Nastříleli jí tři branky, o které se podělili Antonín Janeček, autor dvou zásahů a Jakub Baďura. Díky zisku tří bodů se navíc Blatečtí vyšvihli do čela tabulky. Na hřišti to tak žilo nejen během zápasu, ale i po něm.

