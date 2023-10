„Byl to vyrovnaný zápas. Horka se dostala brzy do vedení a my jsme museli dotahovat, což není nikdy příjemné. Dali jsme ale rychle gól z trestňáku, což nám pomohlo. Potom jsme dali další a v samém závěru jsme si to pojistili," vyprávěl bezprostředně po utkání teprve osmnáctiletý střelec vítězné branky, který jich má dohromady na kontě už čtyři.