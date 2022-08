Za nepříznivého počasí a vytrvalého deště si našlo cestu do postřelmovského areálu, kde se souboj uskutečnil, tisíc diváků. Ti sledovali poměrně vyrovnanou partii, v níž měli mírně navrch čerství účastníci I. B třídy, skupiny C z Oskavy.

Hned v osmé sekundě se totiž musel zaskvět rapotínský brankář Filip Skýva. Ten udržel bezbrankový stav také chvíli před přestávkou, kdy vyrazil lob Pavla Nováka na roh.

„U poslední šance sem čekal do poslední chvíle, co útočník udělá. Chtěl jsem pomoci týmu, abychom nedostali gól do šatny, protože by to nebylo moc příjemné. Jinak jsem se zápasem zatím docela spokojený a věřím, že to s kluky dotáhneme do vítězného konce,“ hodnotil v poločasovém rozhovoru pro ČT Skýva.

„Odehráli jsme dobrý poločas, měli jsme tři slibné šance a byli jsme o malinko lepší. Syn je možná trochu nervózní z kamer, proto je neproměnil, ale věřím, že jeden nebo dva góly dá,“ přidal svůj pohled Pavel Novák starší.

A měl pravdu. Hned ve druhé minutě druhého dějství dostal právě Pavel Novák mladší na hranici šestnáctky spoustu prostoru, zpracoval si míč a podél Skývy jej poslal do sítě.

Hned nato ale mohlo být srovnáno. Skýva svým výkopem vyslal Bauma, který ale tváří v tvář Tokarovi neuspěl. Deset minut před koncem ještě mohl srovnat Dvořák, ale i jeho přízemní střelu Tokar vyrazil. Na druhé straně udržel ještě naděje minutu před koncem po závaru Skýva, jeho spoluhráči ale recept na obranu Oskavy nenašli.

Rozhodujícím momentem se tak stala branka Pavla Nováka, díky které mohli Oskavští slavit vítězství a samotný střelec byl zvolen mužem zápasu. „Ocenění je super, ale jsem hlavně rád, že jsme to zvládli. Byla tam trošku nervozita a výsledek mohl být vyšší. Po první půli mohli být rozhodnuto, ale kluci to odmakali,“ popisoval po utkání oskavský hrdina.

„Byla tady super atmosféra. Lidé fandili, hnali nás i soupeře dopředu a na hřišti to bylo znát. My jsme rádi, že se nám povedly dvě věci, které jsme chtěli - vyhrát pohár a postoupit do I. B třídy. Teď budeme slavit. Tahounů bude víc, ale já budu mezi hlavními,“ uzavřel s úsměvem Novák mladší.

Na utkání dorazili také ambasadoři Tomáš Ujfaluši a Zdeněk Zlámal. „Bylo tady anglické počasí, myslím, že si to kluci užili, přišla krásná návštěva a je tady úžasná tráva. Takový areál nemají kolikrát ani třetiligové nebo druholigové týmy,“ říkal bývalý obránce Fiorentiny či Atlética Madrid Ujfaluši.

„Rozhodl krásný gól na přední tyč. Kdyby byly takové areály na všech vesnicích, tak by to přitáhlo k fotbalu spoustu dětí,“ přidal se Zlámal.

„Jsme za tento areál rádi. Můžeme díky němu uskutečnit takovou akci a doufáme, že jich bude víc,“ dodal sekretář postřelmovského klubu Ondřej Panák.

A v sobotu se také pomáhalo. Vstupné bylo totiž dobrovolné, ale veškerý výtěžek byl darován ve prospěch nadaci Děti Dětem, která částku předala Aničce Vavříkové ze Šumperka. Ta jej využije na potřebnou rehabilitaci.

TJ Jiskra Oskava - TJ Jiskra Rapotín B 1:0 (0:0)

Branka: 47. P. Novák ml.

Rozhodčí: Krobot - Bahounek, Štěpán. ŽK: Mošonec. Diváci: 1000.

Oskava: Tokar - Žíhala, Ston, P. Novák ml., J. Novák, P. Novák, Barbořák, Zatloukal, Kaller, Galetka, Brada. Střídal: Strapek, Smékal, Bartoš. Trenér: Petr Brada.

Rapotín B: Skýva - Mašlej, Ondráček, David, Draňa, Žolda, Saňák, Dvořák, Baum, Mošonec, John. Střídal: Zbela, Frank, Zeman, Čech, Dušek, Gallo. Trenér: Milan Bartoník.