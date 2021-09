„Bydlíme u Kroměříže, takže jsem se přesunul do Počenic. Kvůli práci už nemám čas trénovat, ale na to jsem nikdy nebyl. Fotbal hraju ale každý víkend,“ prozradil osmatřicetiletý rodák z Troskotovic, který se momentálně živí v Rakousku ve stavebnictví.

Donedávna se ještě pohyboval ve vyšších soutěžích. V Blansku a Vyškově hrál MSFL.

„Fotbal jsem zmusel trochu upozadit. Je na místě vrátit čas také rodině. Ale když to jde hraju každý víkend. I když v pátek přijedu domů, v neděli jdu hrát a zase jedu do Rakouska, tak to podle toho vypadá,“ vykládal skromně na konci léta. V té době měl na kontě teprve dva góly ve dvou zápasech.

A pobaveně vyprávěl o tom, jak na vesnicích reagují na známé jméno. „Občas po mě trochu jdou, ale není to nic extra mimořádného. Já už taky nemám natrénováno, tak to není ani z mojí strany, kdo ví co. Samozřejmě, že se najde chytrák, který tam pronese, jak tenhle mohl hrát ligu,“ usmíval se. „Beru to spíš ze srandy. Ale taky nerad prohrávám, tak občas raplím, ale nehrotím to tak, abych se s někým hádal,“ ujišťuje. „Někteří si asi myslí, že bych měl dávat 50 gólů za sezonu, nebo deset za zápas. Tak to ale nefunguje,“ povídal.

Na začátku září už rýpaly umlčel, když nasázel čtyři branky Kvasicím. V dalších kolech se trefil i proti Němčicím a Lubné.

Fotbal v okresním přeboru pro zábavu nemá prý cenu nějak zvlášť srovnávat. „Je to svým způsobem jiný sport. Občas je mi líto i kluků, kteří se mnou hrajou. Vidím to jinýma očima a tak někdy vybouchnu, když třeba spoluhráč nezpracuje jasný balon. Je to taková pracovní deformace z toho, na co jsem byl zvyklý celý život,“ vykládal Ordoš. „Člověk ani nemusí kolikrát nic říkat, ale už z mého gesta je asi patrné, co si myslím,“ smál se.

„Klukům se pak pořád musím omlouvat. Říkám jim, ať mě na hřišti poslouchají, jen když jim radím, ale když nadávám, tak radši moc ne,“ uzavřel Ordoš.