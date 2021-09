„Všiml jsem si hráče Štarnova s číslem 19, který byl v zápise uveden jako Michal Jílek, ale ve skutečnosti to byl Milan Zemánek,“ popsal Deníku hráč Odrlic Milan Kubíček, který Zemánka zná ze zápasů malého fotbalu.

Nařčený fotbalista byl během přestávky mezi poločasy vyzván k identifikaci pomocí průkazu totožnosti u hlavního rozhodčího, jenže jej neměl k dispozici. Sudímu tak alespoň sdělil své rodné číslo. Po utkání měl být vyfocen pro další posouzení. Jenže v té době již hráč nebyl k zastižení.

Vedoucí týmu Odrlic nechal všechny tyhle skutečnosti uvést v zápise o utkání a případ byl předán STK. Štarnov v normální hrací době zvítězil 3:1.

Ta rozhodla ve prospěch domácího Štarnova, protože podle ní nevykazuje zápis o utkání žádné nedostatky a Odrlice nepodaly protest dle Procesního řádu FAČR. STK tudíž nezahájila žádné řízení.

„Je to naše chyba. Mysleli jsme, že když je vše uvedené v zápise, tak to budou řešit a nemusíme podávat protest. Jsme trošku zklamaní, protože pokud bychom protest podali, tak se to bude řešit jinak. Je to pro nás ponaučení do příště. Také je naše chyba, že jsme si hráče při utkání nevyfotili,“ popsal vedoucí Odrlic Josef Havlíček.

Odrlice rozhodnutí komise respektují, ale ani tak od svého podezření neustupují. „Určitě se Štarnovu nebudeme omlouvat a doufám, že jednou vyjde pravda najevo. Pořád trváme na tom, že tam ten hráč hraje na černo,“ pokračuje Havlíček.

Ten si totiž všiml, že proti Odrlicím tento fotbalista nastoupil již v minulém ročníku. „To jsem si ho ale všimnul až po zápase, protože mi byl povědomý. Jsem zvědavý, jestli bude dál hrát na jiného kluka nebo se objeví v příštích utkáních v zápise Štarnova jméno Zemánek,“ dodal.

A co na to Štarnov? „Čekali jsme, že tohle rozhodnutí padne. Nedopustili jsme se ničeho špatného a žádný hráč na černo za nás nenastoupil. Nejsme ani překvapení, že nás nepředvolali, spíš bychom byli překvapení, kdyby udělali a my jsme se museli účastnit nějaké uměle vykonstruované kauzy. Jsme rádi, že STK rozhodla v náš prospěch a těšíme se na další zápasy,“ sdělil klub.