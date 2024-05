Dle jeho popisu pak oba jeho góly padly po centru zprava, zásadně se však lišily ve stylu zakončení. „Při tom prvním stoper míč srazil přímo ke mě a z první jsem uklidil pod víko. U druhého jsem hlavičkoval k tyči, trefil jsem však gólmana, od kterého se to ale odrazilo znovu do mě a až pak do brány. Ještě mi brankář stihl zajet nohama do kotníku. Už je to ale naštěstí dobré, mám jen v noze obtisknuté šrouby," směje se civilním povoláním vedoucí prodejny náhradních dílů na kamiony.

Celkově se jednalo už o čtvrtý a pátý Walterův gól v této sezoně, které nasbíral během sedmnácti odehraných zápasů. S tím sice není úplně nejspokojenější, vzhledem k okolnostem to ale nevnímá jako nějakou pohromu. „Po sezoně odcházím. Už jsem to plánoval v zimě, ale bylo by to moc narychlo. Půjdu do Troubelic. Bydlím tam a trénuji tam i benjamínky. Proto jsem také ani nenastoupil do všech utkání," vysvětluje borec, jehož fotbalovým vzorem byl vždy hvězdný Portugalec Cristiano Ronaldo a také je celoživotním fanouškem Realu Madrid.

„Navíc si ještě chci vyzkoušet tu I. A třídu, protože si myslím, že na ni ještě mám. Klukům jsem tedy řekl, že jim ještě pomůžu se záchranou a pak konec," dodal ještě.

Tím hlavním důvodem ke změně působiště však je, jak už bylo zmíněno, trénování. Zde Walter přiznává, že by se rád od přípravek dostal výš a klidně jednou až k mužům. „Začal jsem s tím teprve loni na podzim. Pokud by ale někde jinde chyběli trenéři, chtěl bych to zkusit u vyšších ročníků klidně už teď. Jinak to tam ale chci směřovat postupně," popisuje své plány.

Jedeme tam překvapit

Díky důležitým třem bodům nad Dlouhou Loučkou se Střelice v tabulce s 23 body posunuly na dvanáctou pozici ze šestnácti. Oproti třináctému béčku Bohuňovic mají lepší skóre, na čtrnácté béčko Hluboček si drží dvoubodový náskok, patnáctý Šumvald pak už zaostává o body čtyři a poslední Štarnov se pak krčí na posledním místě s pouhými sedmi body a tím pádem i šestnáctibodovou ztrátou.

V příštím, již 24. kole, se pak svěřenci trenéra Vařechy vydají na hřiště týmu z úplně opačného pólu tabulky - třetího Štěpánova. S jakými ambicemi se tam tedy vydají? „Pojedeme tam vlastně jenom překvapit, což se nám buď povede, anebo ne. Štěpánov má totiž celkem stabilní formu a zrovna moc neprohrává. Na druhou stranu ale nikomu nedává nějaké závratné příděly. Tak uvidíme," uzavřel Daniel Walter.