Jaká je vaše první reakce po zvolení předsedou?

Jsem rád, že předvolební shon je za námi. Na rovinu říkám, že to nebylo úplně příjemné. Ač mě na to mnozí dopředu upozorňovali, že předvolební fotbalová politika je tvrdá, tak asi i díky mládí a určité míře naivity jsem to takhle silné nečekal. Byla to pro mě velká zkušenost. Moc si vážím podpory klubů a zároveň to vnímám jako obrovskou odpovědnost.

Předvolební rétorika byla v olomouckém okresu skutečně nebývale vyostřená. Jak to bude teď dál? Uděláte zatím tlustou čáru?

Především se chci od těchto očerňovacích a pomlouvačných praktik zcela distancovat a odstřihnout. Nelíbí se mi ani rozdělování na berbrovce a antiberbrovce… Já osobně jsem někoho, kdo se s Romanem Berbrem bavil, nevnímal automaticky jako berbrovce. Je to normální, že s člověkem v této funkci musíte komunikovat. Nerad bych tak kohokoliv hodnotil podle toho, s kým se musel stýkat, ale podle toho, jak jedná. Zvlášť v předvolebním boji. Z toho jsem byl trochu zklamaný. Myslím si ale, že je žádoucí udělat za vším tlustou čáru. Věřím, že není třeba někomu strkat hlavu do oprátky. Musíme se dívat dopředu a do nového období vykročit správnou nohou.

Hnutí Fevoluce jste přidal pomyslný bodík za svůj region. Jste spokojen s tím, jak si vedou kandidáti Fevoluce v dalších regionech?

Na můj vkus se to celé trochu nešťastně polarizuje. Není to tak, že ten kdo kandiduje za Fevoluci je jediný správný kandidát. A ten, kdo vedl okresní svaz dosud, je špatný. Tak to není. Já jsem chtěl být součástí Fevoluce z následujícího důvodu. Fevoluce neříká: Jen my budeme fotbal dělat nejlíp. Říká jednotlivým klubům: Ten fotbal je váš, pojďte se o něj zajímat. Jestli se pak kluby rozhodnou tak, že zvolí stávající vedení svazu, protože podle nich dělají práci dobře, ať to tak je.

Podařilo se podle vás tento zájem klubů na nejnižší úrovni probudit?

Jestli se Fevoluci něco podařilo, tak právě tohle. Bez ohledu na to, jak to celé dopadne. V době, která je z různých důvodů složitá, se tady sešla velmi hojná účast. Už to je velký úspěch. Není to jen o tom, že se přišlo, pozvedali se ruce a rychle se jelo domů. Kluby se podařilo aktivovat. Vývoj jejich sportu jim není lhostejný. To je velmi důležitý signál.

Jaké budou první kroky ve funkci?

Hlavně chci říct, že nepůjde o žádnou one man show. Čeká nás týmová práce. Ihned v příštím týdnu se jako nově zvolený výbor spojíme, sladíme myšlenky a pustíme se do práce. Máme na čem stavět. Stále říkám, že naprosto klíčová je komunikace, musíme naslouchat klubům, vnímat co nejlépe jejich potřeby a vytvářet pro ně odpovídající servis.

Jak vidíte svou pozici směrem ke krajským volbám, které budou na konci března?

Já osobně nyní další politické ambice nemám. O podpoře kandidátů směrem ke krajskému fotbalovému svazu se budeme teprve bavit. Ctíme pravidlo, že dům se staví od základů. Čili nejprve musí proběhnout všechny okresní valné hromady, poté se dá řešit kraj.