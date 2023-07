„Nálada v týmu je dobrá. Vůbec jsme ale neposílili, protože si to chceme zkusit uhrát sami s tím, co máme. Nějaké nabídky na posily sice byly, ale odmítli jsme je. I klukům, kteří si to vybojovali, to chceme dopřát. Myslím si, že i tak bychom tu soutěž měli nakonec udržet. I díky tomu, že nikdo neodešel," říká trenér Odrlic Milan Kubíček.