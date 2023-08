Druhé kolo má za sebou olomoucký okresní přebor. Fotbalisté Odrlic v něm přivítali Střelice a po obratu i díky penaltě zvítězili 2:1.

Gól Kamila Vaňka (Střelice) | Video: Michal Muzikant

Ve velkém parnu v sobotu dopoledne na malém odrlickém hřišti nastoupili fotbalisté Střelic v černých dresech k prvnímu utkání nové sezony. A diváci dlouho čekali na pořádnou šanci či branku. Dočkali se ještě před přestávkou. Nejprve hostující Kamil Vaněk vymetl krásně šibenici střelou přes zeď z přímého kopu a Střelice ve 37. minutě vedly.

Zdroj: Michal Muzikant

Jenže z náskoku se radovaly necelé dvě minuty. Na druhé straně totiž přišel faul obránce na hranici šestnáctky a hlavní rozhodčí nařídil pokutový kop. Brankář Jiří Buřval sice vystihl směr, ale střelec Josef Navrátil míč utáhl k tyči a nedal mu šanci.

Zdroj: Michal Muzikant

Po změně stran se pokračovalo v podobném duchu bez velkých šancí. „Fotbal nic moc, ale pivo výborné,“ shodovali se fanoušci na lavičkách okolo hřiště, kterých přišly téměř dvě stovky. Někteří si rozdělali deku pod stromem ve stínu za bránou, jiní seděli pod pergolou blízko výčepu a další se „pařili“ na přímém slunku.

Kdo chtěl, mohl také poobědvat, kromě klasického cigára či klobásy je možné si v Odrlicích dát také langoš za 60 korun. Jen je škoda, že po hodině hry došel, jelikož další těsto nestačilo vykynout.

Zpět na travnatou plochu, kde to dlouho vypadalo, že si týmy rozdělí po bodu a o bonusovém druhém rozhodne penaltový rozstřel. Jenže přišla 78. minuta nákop do vápna Střelic a osamocený Josef Navrátil na malém míč prodloužil hlavou do sítě a otočil skóre na konečných 2:1.

Odrlice si tak spravily chuť, protože v úvodním kole vedly v souboji nováčků na půdě Štěpánova 4:1, ale nakonec prohrály 4:6. To Střelice první kolo kvůli podmáčenému terénu v Bohuňovicích s tamním béčkem nehrály. Čeká je tak náročný víkend, protože odložený zápas sehrají v pátek a hned v neděli se poprvé představí doma na hřišti, kde vybudovaly závlahu. Soupeřem jím budou prozatím suverénní Příkazy.

Zdroj: Michal Muzikant