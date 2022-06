OBRAZEM: Pňovice se poradily se Střelicemi i díky opakované penaltě

Tři kola před koncem mají fotbalisté Pňovic v olomouckém okresním přeboru náskok na předposlední Novou Hradečnou sedm bodů. A to i díky vítězství nad Střelicemi, které porazily 2:1. Hosty poslal do vedení už v osmé minutě Martin Lolek. Už to vypadalo, že si střeličtí přenesou náskok i do druhé půle, ale čtyři minuty před přestávkou srovnal Daniel Zavadil. Stejný hráč se postavil i k pokutovému kopu po hodině hry, ale neproměnil. Naštěstí pro něj ale nechal hlavní rozhodčí penaltu opakovat pro údajné předčasné vběhnutí bránícího hráče do šestnáctky. K opakovanému pokusu se postavil Albert Šrom, který si vedl lépe než jeho spoluhráč a rozhodl o vítězství Pňovic 2:1.

