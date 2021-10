Fotbalisté Červenky si poradili v utkání okresního přeboru s Lužicemi. Diváci viděli celkem deset branek, většinu do hostující sítě. Hosté si nakonec odvezli porážku 3:7. Nejvýrazněji se na ní podílel Radek Klabačka, jenž se trefil za Červenku hned třikrát. Července patří v tabulce okresu pátá příčka, Lužicím jedenáctá.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.