Střelice vstupovaly do utkání v roli mírného favorita a už v sedmé minutě je poslal do vedení Kamil Vaněk. Jenže ve 14. minutě to bylo 1:1 po trefě Martina Vašíčka. Ve 23. minutě pak újezdští fotbalisté skóre otočili zásluhou Lukáše Fialy.