Jediná branka rozhodla souboj 23. kola olomouckého okresního přeboru mezi Červenkou a Chválkovicemi. Ve 12. minutě vstřelil vítěznou branku domácích Adam Vrba.

SK Červenka - Chválkovice B | Foto: Se souhlasem Jiřího Kohouta

„Bylo to utkání dvou rozdílných poločasů, v tom prvním lepší domácí a zasloužené vedení krásnou střelou Adama Vrby pod víko z přibližně dvaceti metrů. Pojistku jsme nepřidali a v druhém poločase čelili sílícímu tlaku soupeře, který jsme nakonec ustáli,“ popisoval kouč Červenky Jiří Kohout.

Chválkovice v minulém kole porazily jako první tým v sezoně v základní hrací době lídra z Příkaz (2:1). Na toto vítězství tak nenavázaly.

„Obrovská pochvala pro mé hráče, kterým jsem to vůbec neusnadnil náročnými tréninky v týdnu kvůli odložení utkání s Hlubočkami a zároveň změnou rozestavení, do kterého ještě přišla komplikace v podobě zranění stopera Otavy při rozcvičce. Kluci, kteří dostali příležitost, se toho ujali se ctí a dokud jim stačily síly, plnili skvěle úkoly. Kolem šedesáté minuty nám ale došlo a hosté ukázali, že jejich vítězství v minulém kole nad Příkazy nebylo náhodou. U nás už to pak byl spíše boj s časem než pohledný fotbal, zatímco soupeř předváděl zatím nejlepší výkon, jaký tu kdo předvedl. Musím přiznat, že tři jejich hráče, především kapitána, si dokážu představit v mnohem vyšší soutěži, než je okresní přebor,“ chválil Kohout.

„Vidět své hráče po zápase ležet vyřízené na trávníku bylo pro mě dojemné a nesmírně motivující do zbytku sezony. Tři body jsou pro nás nesmírně cenné, obzvlášť, když musím sportovně přiznat, že utkání by více slušela dělba bodů,“ uzavřel domácí kouč.