Újezd u Uničova nebyl před duelem s béčkem Hluboček v ideální pozici. Po čtyřech kolech neměl ani bod, ale to ani jeho soupeř. Ale tentokrát Újezd do duelu dobře vstoupil hlavně díky pozdějšímu hrdinovi Radku Štopplovi, který místo v obraně naskočil v útoku.

„Když jsem se to dozvěděl, tak jsem byl celkem překvapený. Poprvé od začátku sezony se nás sešlo víc, tak místo obrany jsem dostal prostor v útoku,“ popisoval Štoppl.

Ten však téměř celou kariéru strávil na postu, kde měl hlavně defenzivní úkoly. „Jen v dorostu v Újezdě jsem celkem pravidelně hrál útok. Ale v mužích málo. Maximálně, když jsme prohrávali o gól a ke konci poslali všechno do útoku,“ popisoval.

Od trenéra dostal celkem jasný úkol: „Dej hattrick a můžeš jít dolů.“

Asi nikdo nečekal, jak rychle vezme svého kouče za slovo a zadanou práci splní. Běžela jedenáctá minuta, když se Štoppl prosadil poprvé. V patnácté slavil znovu a soupeř ještě ani pořádně nestihl rozehrát a v šestnácté minutě zkompletoval hattrick. Snová pětiminutovka, v níž dostal třikrát míč za obranu a pelášil sám na gólmana.

„Ještě teď tomu pořádně nevěřím. Na hřišti jsem ten čas nějak nevnímal, ale po zápase mi pár místních kamarádů gratulovalo a říkalo, že je hodně dobré dát za patnáct minut hattrick. Když jsem se pak díval na výsledky, tak jsem zjistil, že to bylo už za pět. Naštěstí mě tam trenér nechal až do konce poločasu,“ smál se.

O to větší radost měl, že šlo o jeho první třígólové představení v kariéře. „Vždycky dám maximálně tři góly za celou sezonu, tak doufám, že už nemám vystříleno,“ věří sedmadvacetiletý fotbalista.

Radost měl samozřejmě nejen autor hattricku, ale také jeho spoluhráči. „Gratulovali mi a dělali si srandu, že to bude hodně drahé. Zatím mě to nic nestálo, ale v nejbližší době to očekávám. Asi rovnou na trénink vezmu nějakou flašku, ať to mám z krku,“ usmíval se.

Kromě toho i díky jeho brankám získal Újezd první tři body v sezoně. Hlubočky porazil 7:2, když po dvou brankách přidali ještě Radek Demeter a Miloslav Spurný.

„Chtěli bychom se dostat do středu tabulky, ať nemusíme být ke konci sezony nervózní, jestli náhodou nespadneme. V kabině je dobrá parta, máme tam starší zkušenější borce i docela dost mladých kluků. Už je po dovolených, festivalech, skončily prázdniny, takže si myslím, že i na zápasy budeme jezdit ve větším počtu a začneme sbírat více bodů,“ uzavřel Radek Štoppl.

