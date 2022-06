„Když jsem přišel do kabiny a bylo nás deset, tak jsem nebyl příliš nadšený, pak mi ale jeden ze soupeřů říkal, buď v klidu, nás je devět,“ popisoval hráč Bouzova Jiří Kohout. Asi takhle nějak zápas začal. Domácí Dlouhá Loučka vstoupila do utkání v osmi hráčích plus gólman, Bouzov hrál 9+1.