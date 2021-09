Přitom úvodní půle probíhala naprosto standardně. Do šaten šel Drahlov s vedením 1:0 v zádech.

„Poločas byl bez problémů, hosté inkasovali jen jednu žlutou za komentování výroků rozhodčího, ale jinak žádné hádky, strkanice ani zákeřné zákroky,“ popisoval vedoucí mužstva Drahlova Jaroslav Sedláček.

Po změně stran však hosté z Králové začali stále častěji protestovat proti hlavnímu rozhodčímu. „Sudí je několikrát upozorňoval, že jestli nepřestanou, dostanou kartu,“ pokračoval Sedláček.

A fotbalisté Králové nepřestali. Jako první to odnesl už ve 48. minutě Pavel Kristen, který dostal druhou žlutou kartu za posměšné zatleskání arbitrovi. Hosté tak museli do deseti, což se nelíbilo Rudolfu Krukovi, který urazil sudího hanlivými výrazy a dodal: „Nedělej z toho cirkus.“

Rázem viděl i on červenou kartu a Králová musela najednou do devíti. „Naši hráči neunesli, že rozhodčí nechal výhodu a oni se rozčilovali, že fauly nezapískal. Vyměnili si s ním názory, ale já osobně jsem to neslyšel, protože jsem stál dál. Bohužel máme v mančaftu lidi, kteří neudrží pusu a musí vždycky něco okomentovat,“ nechápal kapitán Králové Martin Macek.

„Přitom rozhodčí pískal rovinu ani neotáčel fauly,“ dodal.

Navíc oba vyloučení nechtěli opustit okolí hřiště a sedli si na lavičku. „Nelíbilo se jim, že by museli trávit zbytek utkání v šatně. Nějakou dobu se to řešilo,“ přiblížil Sedláček.

Kapitán versus trenér

Když už to vypadalo, že Králová bude moct zahájit stíhací jízdu v oslabení, tak je nepodpořil vedoucí mužstva a trenér v jedné osobě Josef Komenda, který rovněž za urážlivé výroky viděl v 55. minutě červenou kartu.

„Místo toho, aby jim šel příkladem a uklidnil je, tak se zachoval úplně stejně,“ kroutil hlavou Macek.

A hostující funkcionář u urážek nezůstal. Místo toho, aby své svěřence vyhecoval, aby se pokusili z utkání vydolovat alespoň nějaké body, začal své hráče stahovat z hřiště s tím, že tým v utkání nebude pokračovat. Jenže se mu postavil právě kapitán Králové Martin Macek.

Tři zástupci Králové vyfasovali červenou kartu za urážky rozhodčího.

„Trenér kluky odvolával, ale já jsem řekl, že nikam nepůjdou a zápas dohrajeme,“ přiblížil Macek. „Hráči se hádali mezi sebou, protože někteří chtěli dohrát, někteří ne,“ přiblížil svůj pohled Sedláček.

Zajímavé bylo, že pro hosty nebylo nic ztraceno, stále prohrávali pouze o gól. „Měli jsme sice trošku herně navrch, ale Králová dala tyčku, měla také nějaké příležitosti, takže zápas byl otevřený. Kdyby vyrovnali, kdo ví, jak by to dopadlo, protože když dáte gól, tak to mužstvo nakopne. Ale nebylo to tak, že bychom je tlačili a oni nevěděli,“ uznal Sedláček.

I přes to, že hostující Komenda některé hráče přesvědčil, aby ze hřiště opravdu odešli, tak se ještě nějakou dobu hrálo. Drahlov zvýšil na 3:0, následně zaznamenala čestný úspěch také Králová, která jej dosáhla v sedmi hráčích na trávníku, ale po snížení v 61. minutě na 3:1 musel rozhodčí souboj ukončit, protože v tu dobu už hosté hráli v nedostatečném počtu hráčů. „Divil jsem se tomu, ale asi přemluvili dalšího hráče,“ litoval Macek.

„Celkově nás bylo čtrnáct, takže dvě červené a jeden zraněný nic neřešil. Normálně jsme mohli dohrát,“ dodal.

A ještě jedna perlička na závěr. Utkání řídil jako hlavní rozhodčí mladý Jiří Bažant, který vedl také utkání Příkazy - Přáslavice, ve kterém byl inzultován jeho asistent Filip Vlček. Bažantovo vyjádření k duelu se Deníku nepodařilo získat.

