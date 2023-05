To se povede málokomu. Lukáš Zbrož dal v sobotu tři góly v prvním poločase a tři ve druhém. Šest branek je samo o sobě velký výkon, žádný jiný gól se navíc mezi ty jeho nevtěsnal.

„Dva góly z první půle byly po brejku, ostatní padly po hezkých kombinacích, takže velký dík patří mým spoluhráčům, kteří na nich mají velkou zásluhu,“ byl skromný sobotní hrdina Lukáš Zbrož.

Osmadvacetiletý útočník dal dva roky zpět při demolici Dlouhé Loučky (10:0) pět branek v utkání. Nyní tedy svůj milník ještě posunul.

„Je to nejvíc gólů, co se mi povedlo v zápase dát. Je to super, příjemný pocit. Hlavní je výhra, ale branky mě potěšily,“ uznal.

Až dvě minuty před koncem mu „jeho“ zápas „překazil“ Lukáš Koutný, který se postaral o sedmý gól Těšetic. „Bylo super, že se prosadil, protože je to jeden z těch mladších spoluhráčů, takže jsem z něj měl velkou radost. Celkově jsme měli v zápase šancí dost, mohlo to skončit vyšším rozdílem a i já jsem mohl vstřelit více branek. Soupeř nebyl v úplně kompletní sestavě, takže to pro něj musel být těžký zápas. I přes našich sedm gólů bych řekl, že nejlepší hráč Slatinic byl jejich gólman, který toho hodně pochytal,“ hodnotil Zbrož.

Dvojitý hattrick rovná se dvojitá pokuta? V Těšeticích to tak nebude. „Žádnou kasu naštěstí nemáme, ale určitě klukům do šatny na další zápas přinesu láhev, ať máme na závěrečné čím oslavovat,“ usmíval se kanonýr.

Ten prožívá dobrý ročník. Na svém kontě má už 32 přesných zásahů a je druhým nejlepším střelcem olomoucké III. třídy. „Atakuji své osobní maximum, pár let zpět jsem přes třicet gólů za sezonu dal, ale tohle je zatím nejpovedenější sezona v mužském fotbale,“ říká.

O korunku krále střelců, ale pravděpodobně nezabojuje. První Miroslav Bartl má o třináct tref více (45). „To mě vůbec nemrzí. Nemám ani žádné gólové cíle. Důležité je, že máme klidnější sezonu, nemusíme řešit sestup a hrajeme celkem pěkný fotbal. Góly jsou už jen takový bonus,“ prozradil.

V předchozích sezonách totiž Těšetice právě o záchranu hrály. Nyní jsou na šesté příčce. „Zlepšilo se to. Je to díky tomu, že se někteří hráči vrátili a máme relativně mladý tým,“ říká Zbrož.

Cíl je nyní jasný, udržet se v první polovině tabulky. „Trenérovi jsme slíbili, že skončíme do osmého místa, což se zatím daří. Chceme skončit v klidném středu tabulky, víme že je teď hodně vyrovnaná,“ je si vědom těšetický odchovanec.

Ten ve své kariéře za jiný tým nenastoupil a i přes povedenou sezonu to nemá v plánu. „Žádné přestupové ambice nemám. Chci zůstat tady v Těšeticích. Je velké plus, že jsme všichni místní, mám tady kamarády a drží mě tady parta. O tom vesnický fotbal je. Navíc si to teď sedlo,“ je spokojený Lukáš Zbrož.

A tak se nabízí druhá varianta, vyzkoušet si vyšší soutěž s Těšeticemi vzhledem k mladému kádru a vzestupným výsledkům. „Po těch minulých sezonách, kdy jsme se trápili ale tak vysoko myslet nemůžeme. Tým potenciál má, tak uvidíme, jakou to bude mít tendenci,“ uzavřel s úsměvem.