„Když jsem tehdy v osmatřiceti končil, tak to nějak vyplynulo. Měl jsem menší děti a byl jsem pořád pryč. Bylo to takové spontánní rozhodnutí, ale pořád jsem si chodil zahrát dvakrát týdně s kamarády. Jen to už nebyl ten aktivní fotbal,“ přiblížil svůj první konec Petr Bílý.

Za těch jedenáct let ale přeci jen pár zápasů odehrál. „Šel jsem občas pomoci klukům, když jich bylo málo, ale nebylo to nic pravidelného,“ sdělil.

V Čechovicích ale béčko zrušili. Jenže po uplynulé sezoně vycházelo z dorostu několik mladých hráčů a co s nimi? V klubu tak rezervní tým obnovili. „Nechtěli, aby kluci s fotbalem skončili nebo se rozutekli do jiných klubů. Těch osm mladých ale potřebovali doplnit někým starším, aby nás bylo dost a koncept dával smysl, takže mě poprosil můj dlouholetý kamarád Evža Kučera, jestli bych zase nezačal,“ popisoval svůj návrat Petr Bílý.

A nebylo to o tom, že by mu fotbal příliš chyběl. „Spíše v návratu hrály roli dva jiné faktory. Že je Evža dobrý kamarád a také jsem chtěl klubu splatit, že mě tehdy vykoupil z Lipové a prodloužil mi o osm let kariéru. Už jsem byl starší, tam se už hrála, myslím, třetí liga a bylo to za nemalé peníze,“ přiznal.

Právě v Lipové pomohl vykopat divizi, kterou si v jejím dresu také zahrál, poté působil rovněž v Kralicích v krajském přeboru. „Chtěl jsem tam přestoupit, protože z Kralic je moje manželka, ale kluby se nedohodly,“ vracel se ještě do doby, než přišel do Čechovic.

Momentálně čechovické áčko jako nováček vede krajský přebor, ale už tehdy se klub snažil o postup. „V I. A třídě jsme se pravidelně pohybovali od druhého do pátého místa. Jeden rok to nevyšlo o jeden zápas v Určicích. Jsem ale rád, že teď se tam kluci dostali a o to raději se chodím dívat, protože ta kvalita v župě je trošku jinde,“ říká Bílý.

Ale zpět k béčku. Bílý měl před svým návratem jednu podmínku. Chtěl hrát v útoku, což se mu splnilo. A nutno říct, že to byl dobrý krok pro obě strany. V pěti duelech prostějovské III. třídy, skupiny A zaznamenal kanonýr deset branek. Jednou se trefil čtyřikrát a v posledních dvou kolech přidal hattrick.

Cíl? Postup!

„Úplně jsem nečekal, že to bude až tak jednoduché. Dříve jsem byl zvyklý góly spíše chystat, protože jsem hrával halva, ale teď mám k té brance trošku blíž. Těší mě, že nejsem jen do počtu,“ hodnotil.

A kdo by byl čekal, že se v devětačtyřiceti letech prosazuje spíše ze standardek, uklízením míčů a střelami zpoza vápna, ten může být na omylu. Petr Bílý se totiž měří s daleko mladšími protihráči také rychlostně.

„Myslím, že jsem schopný většině mladým rychlostně konkurovat. Od doby, co jsem před jedenácti lety skončil, držím životosprávu a zhubl jsem sedm kilo. Jsem na váze, kterou jsem měl po vojně. I když jsem kopal divizi, tak jsem vážil o nějaká čtyři kila více. Jde to znát, když člověk tahá o sedm kilo méně, takže hodně gólů padá i po úniku,“ překvapil.

Naposledy proti Biskupicím pomohl k obratu z 0:1 na 5:1 a tři góly zaznamenal během třinácti minut - jeden po centru z voleje, další z penalty a třetí? Po úniku, když dostal míč za obranu.

„Když jsem končil, tak jsem dal čtyři branky a hattrick byl v první půlce a také to bylo během čtvrt hodinky. Takže nevím, jestli to byl nejrychlejší hattrick. Tentokrát jsem ale mohl dát gólů šest, kdybych proměňoval šance. Trenér už mi hlásil, že příští zápas nenastoupím, protože jsem jich spálil moc. To už ale samozřejmě věděl, že budu na dovolené,“ smál se Bílý.

Mix vyšlých dorostenců a zkušenějších borců i díky brankám Bílého vévodí tabulce. Po devíti kolech má 24 bodů a pětibodový náskok na druhý Tištín. Cíl je pak jasný.

„Určitě chceme postoupit, aby mladí kluci hráli vyšší soutěž a zvykli si na dospělý fotbal. A také se třeba povede někoho z nich vychovat pro áčku,“ potvrdil Bílý.

Třicet let rozdíl? Posloucháme jinou muziku

Příští rok pak sám oslaví padesátku. Chtěl by tedy pokračovat případně i v okresním přeboru? „Pokud mi zdraví bude sloužit, tak minimálně na podzim bych byl rád u toho, protože v kabině bude devět kulatin. Osm dvacetin a jednou padesát. Byla by to pěkná tečka,“ přiznal.

Třicet let rozdíl je tedy mezi ním a některými jeho spoluhráči. Přesto to v kabině klape. „Je fajn s nimi hrát. Člověk vedle nich omládne. Možná posloucháme jinou muziku, ale jinak je sranda a parta dobrá. Ti kluci spolu také hrají delší dobu a máme to dobře nastavené,“ říká kanonýr.

A přesto, že je daleko zkušenější než většina mančaftu, tak musí respektovat sazebník a platit za hattricky. „Jsme tým, takže se nehraje na to, že je někdo starší a má úlevy. Už jsem platil za kapitána a za tři góly budu muset také něco donést, ale nemám s tím problém,“ sdělil.

Zatím to vypadá, že kromě postupu by mohl útočit také na krále střelců. Na nejlepšího kanonýra zatím ztrácí dva zásahy. Limitovat ho však může, že neodehraje zdaleka všechny zápasy.

„Slíbil jsem, že budu chodit, když budu moct. Ale mám tam nějaké naplánované věci, takže tak čtvrtinu zápasů neodehraji. Být nejlepší střelec ale určitě není můj cíl. Důležité je vyhrát soutěž a když k tomu přispěji góly a asistencemi, tak budu rád,“ uzavřel Petr Bílý.