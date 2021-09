Sobotní duel olomoucké IV. třídy mezi Drahlovem a Královou byl předčasně ukončený v 61. minutě za stavu 3:1 pro nedostatek hostujících hráčů na trávníku. Ze čtrnácti fotbalistů dostali dva červenou kartu, k nimž se přidal i vedoucí mužstva Josef Komenda a jeden se zranil. Zbytek potom podlehl tlaku Komendy, který je odvolal s tím, že v utkání tým pokračovat nebude.

Drahlovští fotbalisté nemají z víkendové výhry ani radost. Ilustrační foto | Foto: PFS

Žádná červená karta nebyla za nějaký ostrý zákrok, všechny inkasovali aktéři za kritiku rozhodčího. „Narazili na rozhodčího, který si to nenechal líbit. Za mě to pískal dobře, víckrát je upozorňoval, že si do toho nenechá mluvit, pořád řečnili a potom byli překvapení. Asi jsou zvyklí, že někteří rozhodčí to přejdou a nechají si nadávat, ale tenhle za to dával karty,“ popisoval vedoucí Drahlova Jaroslav Sedláček.