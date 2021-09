Jak jste viděl ze svého pohledu sobotní utkání?

Byl to naprosto standardní zápas okresního přeboru, který se ničím nevychyloval. Samozřejmě tam byly emoce ve druhém poločase kvůli penaltovým situacím, ale to je na fotbale vždycky, to k tomu patří.

Byl jste terčem nadávek a následně i fyzicky napaden, jak k tomuto incidentu došlo?

V prvním poločase jsem si ničeho nevšiml. Začalo to během druhé půle. Podle dotyčného člověka jsem měl údajně otočit aut, což nevím, proč bych dělal, protože nemám vazby ani na jeden tým. Od té doby na mě začal sprostě verbálně útočit a stupňovalo se to, že nadávky byly ještě sprostější a vygradovalo to tím, že jsme s Jirkou (Bažantem, hlavním rozhodčím duelu, pozn. red.) řešili situaci okolo penalty, kterou jsme na můj popud odvolali, protože jsem k tomu byl blíž a z mého úhlu pohledu se o faul nejednalo.

A potom pokračovala situace jak?

Po penaltě se to vyhrotilo v tom stylu, že si stoupl vedle mě a chodil se mnou po lajně. Rozhodl se, že bude suplovat moji práci. Tak jsem říkal, že jsme v situaci, kdy dva pomezní tam být nemůžeme. Signalizací praporkem jsem si zavolal hlavního rozhodčího a řekl jsem, že by bylo dobré, kdyby pořadatel tohoto člověka vyvedl. Ve chvíli, kdy už se pořadatel blížil, tak situace využil, chytil mě za levé ucho, vytáhl mě za něj, já jsem se otáčel, protože jsem nevěděl, co se děje a v tu dobu mě ještě dlaní praštil za krk. To už tam ale byli pořadatelé a vyváděli jej pryč.

Dokážete si vysvětlit, proč to udělal?

Vůbec nevím, do hlavy mu nevidím a nechápu to. Ani opilý nebyl. Nepřijeli jsme tam nikoho poškodit. Ani jsem jej vůbec neznal. Setkal jsem se s ním poprvé, takže to nemohly být ani křivdy z minulých zápasů. Možná se nechal strhnout, protože na té straně sedělo dost diváků z Přáslavic, kteří byli také dost sprostí. Mohlo jej taky vyhecovat to, že jsem na ty nadávky vůbec nereagoval. On očividně čekal, že se pustím do nějaké diskuze, ale ta neproběhla.

Jaké byly vaše pocity po tom, co jste dostal dlaní za krk?

Těžko se to popisuje, protože neočekáváte, že na fotbale někdo přijde z lavečky a liští vás za krk. Je to nepředstavitelné. Byl jsem ale v první chvíli v šoku.

Vyjádření Lukáše Veselského:



„Omlouvám se pomeznímu rozhodčímu i oběma klubům za způsobené problémy. Není pravda, že jezdím po fotbalech, jak bylo uvedeno v předchozím článku. Za poslední tři roky jsem byl na třech zápasech. Udělal jsem velikou hloupost a jsem připraven nést následky. Pořád si ale myslím, že utkání šlo dohrát.“

Jak probíhalo rozhodování, zda zápas dohrát nebo ne?

V první chvíli jsem nechtěl pokračovat, protože jsem byl otřesený. Probíhala patnáctiminutová rozprava se všemi, ale úplně si nepamatuju, co jsme řešili. Potom jsme se dohodli, že utkání dohrajeme, pokud strana za mnou zůstane prázdná bez diváků. Jenže k tomu už nedošlo, protože hosté byli osprchovaní a hrozilo by zranění.

Přemýšlel jste nad tím s odstupem času?

Říkal jsem si, že jsem poprvé na fotbale dostal přes hubu. Při cestě domů už mi to přišlo legrační. Volalo mi spoustu dalších kluků, kteří jsou rozhodčí, aby zjistili, co se dělo. Nejčastěji říkali, že takoví lidé by na fotbal chodit vůbec neměli. Emoce k fotbalu patří, to je jasné, ale lidi by se tam tlouct neměli. Kdyby zůstal u těch nadávek, tak se nic nestalo, ani bychom jej nechtěli vyvést.

Nebudete mít teď strach při rozhodování zápasů?

Určitě ne. Budu pokračovat v kariéře rozhodčího. Takový pán mi to neodradí. Možná někde dole to tam bude, ale druhý den jsem už jako hlavní rozhodčí pískal zápas III. třídy na Bouzově a utkání proběhlo naprosto v pohodě a všechno bylo v klidu i diváci. Za mě to byla extrémní situace, která se normálně neděje, protože se mi nic podobného nikdy nestalo. Nemůžu k tomu přistupovat, že bych měl mít strach.

Jaký by byl podle vás adekvátní trest pro útočníka?

Myslím, že to je ta ostuda okolo, protože o něm ví v celém okrese, ne-li kraji. Bude to řešit disciplinární komise, která na to má postupy. Já osobně bych nad ním nějaké soudy vynášet nechtěl.

Přivolána byla také policie, zvažujete trestní oznámení nebo nějaké kroky?

Nebudu nic takového podávat. Policie přijela proto, aby Příkazy v ničem nepochybily, což neudělaly, protože se k nám celou dobu chovaly korektně. Rozumím jim, protože vedete 2:1 v 81. minutě, máte vyhraný zápas a potom tam někdo liští rozhodčího.