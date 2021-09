Sokol Pohořany - FC Skunk 5:4

Velmi zajímavý zápas, oba týmy po prohře v minulém kole chtěly jistě zabrat, ale nesešly se ve velkých počtech hráčů. Utkání bylo vyrovnané, o tom svědci i výsledek 1.poločasu 1:1. Po přestávce se domácí postupně ujali vedení 4:1, které však asi minutu před koncem ztratili. Ale poslední akcí utkání se dostali k rozhodující brance a také k důležitým 2 bodům.

SK Véska - FC Chelsea 3:1

Véska by po dalším vítězství evidentně chtěla ještě zamíchat pozice na čele tabulky, další kola jistě napoví, zda to ještě bude v jejích silách. Hosté do utkání hned z několika důvodů nastoupili poměrně oslabeni, ale to je fotbal.

Galatasaray - FC Levotil 1:7

Tady se jedná opravdu o překvapení. Galatasaray již několik let okupuje přední příčky tabulky a v domácím prostředí příliš body neztrácí. Také má jeden z nejlepších útoků v lize. Na poctivou obranu Levotilu si ale nepřišel, a v útoku se na hřišti děly nepředvídané věci.

RoDo legendy - Inter Šternberk 2:13

Inter již delší dobu posiluje o kvalitní fotbalisty, ale na výsledcích to vidět nebylo. Bojují o záchranu a evidentně si to všechno sedlo právě v pátek večer v Bělkovicích.

RK Kafki - Pergola

odloženo z důvodu reprezentace domácího týmu na Lize mistrů malého fotbalu v Itálii.

1.liga

Sokol Pohořany - FC Skunk 5:4, Real HDO - Sokol Mezice 0:3 kont., SK Véska - FC Chelsea 3:1, Galatasaray - FC Levotil 1:7, RoDo Legendy - Inter Šternberk 2:13, FC Marky Sport - Kovo Dřevo odloženo na 9.9., RK Kafki - Pergola hraje se 27.9.

1. RK Kafki 13 97:28 24

2. Galatasaray 15 85:46 23

3. FC Chelsea 14 71:46 21

4. Sokol Pohořany 15 74:53 17

5. FC Skunk 15 51:43 17

6. SK Véska 15 64:56 17

7. RoDo Legendy 15 44:58 15

8. Sokol Mezice 15 31:45 15

9. FC Levotil 15 48:46 14

10. Kovo Dřevo 14 52:72 13

11. FC Marky Sport 14 44:69 12

12. Inter Šternberk 15 56:74 7

13. Pergola 14 36:64 5

14. Real HDO 15 28:81 4

2.liga A

Raptors team - 1.FC Loučany 10:3, Modos - Celtic Olomouc 4:12, Moravan Cholina - SK Profit NV 1:5, FC Chořelice - United Players 7:3, FC Křídla - Koník Litovel 6:2, FC Luběnice - El. Otáhal A 5:3, Rychlá rota - FC Hroší stavby odloženo, SK Profit NV - FC Chořelice 0:7

1. United Players 15 86:32 26

2. FC Chořelice 15 71:31 21

3. FC Hroší stavby 14 68:43 20

4. Koník Litovel 15 59:54 19

5. FC Luběnice 15 54:54 19

6. Raptors team 15 84:56 18

7. Celtic Olomouc 15 59:58 13

8. El. Otáhal A 15 66:73 13

9. Moravan Cholina 15 40:62 13

10. Rychlá rota 14 42:63 12

11. 1.FC Loučany 15 41:49 11

12. FC Křídla 15 47:52 10

13. Modos 15 45:85 6

14. SK Profit NV 15 29:79 5

2.liga B

Galacticos - Dorespo Lošov 10:2, Bílá puma - Sokol Dubany 2:2, Kamerun - FK Krčmaň 3:0, Restoma Štěpánov - Pivní balet 99 5:2, SK Mrsklesy - Meta Pohořany 0:11, Foxhunters - Lazce United nenahlášeno, Roko Samotišky volno

1. Galacticos 15 100:28 25

2. FK Krčmaň 15 55:40 19

3. Bílá puma 15 56:43 17

4. Restoma Štěpáno 15 46:42 17

5. Pivní balet 99 15 50:49 15

6. Meta Pohořany 15 54:49 14

7. SK Mrsklesy 15 50:64 13

8. Roko Samotišky 15 45:51 12

9. Kamerun 15 45:54 12

10. Sokol Dubany 15 52:65 10

11. Lazce United 14 31:58 9

12. Foxhunters 14 48:72 8

13. Dorespo Lošov 15 46:63 7

14. SK Holice 15 0:0 0

3.liga A

Zákl. Hnoyland - Sokol Unčovice 7:3, Sedlisko - FC Peklo NV 8:2, Arsenal Loučany - KMK Březové 6:3, Dřeváci Pňovice - SK Náklo 2:6, Bulldog Pňovice - Buldog Unčovice 2:2, FC Rataje - AC Karasov 1:3, FK Rozvadovice - FC Nasa 3:5

1. SK Náklo 15 71:37 25

2. FC Rataje 15 48:46 18

3. FC Nasa 15 50:41 17

4. Sedlisko 15 47:39 17

5. Arsenal Loučany 15 61:57 16

6. FC Peklo NV 15 56:56 16

7. Dřeváci Pňovice 14 84:62 15

8. FK Rozvadovice 15 52:42 15

9. AC Karasov 15 27:43 15

10. Bulldog Pňovice 14 56:57 12

11. Sokol Unčovice 15 42:48 12

12. Zákl. Hnoyland 15 39:51 11

13. Buldog Unčovice 15 27:52 10

14. KMK Březové 15 34:63 9

3.liga B

Sokol Křelov B - Topmon Bukovany 3:5, Mlha team - MK Dl. Loučka 3:5, Barbar - Dyn. Bystrovany 1:4, FK Břuchotín - Rotor LBT 1:4, Sokol Křelov A - Atl. Bystrovany 1:1, SK Kopeček - Sokolka Horka B 2:0, 1.FC Skrbeň - Sokolka Horka A 1:20

1. Sokolka Horka A 15 101:38 26

2. Atl. Bystrovany 15 58:26 22

3. MK Dl. Loučka 15 60:47 21

4. Topmon Bukovany 15 68:46 20

5. Sokolka Horka B 15 54:37 20

6. Rotor LBT 15 46:35 18

7. Sokol Křelov B 15 48:53 15

8. Mlha team 15 67:72 14

9. Barbar 15 50:52 13

10. SK Kopeček 15 36:40 12

11. Sokol Křelov A 15 40:56 10

12. Dyn. Bystrovany 15 36:53 10

13. FK Břuchotín 15 48:53 8

14. 1.FC Skrbeň 15 22:126 1

3.liga C

FC Broky - J.A.H. 1:0, Leaders - Darkside 4:0, OSŽ Commando - Zelené balet 2:3, Académica - FC ZRTV Loko 1:8, FC Bastila - Real stars 4:9, NanoComplex - El. Otáhal B 10:1, Second Wave - Zero spiel 0:16

1. NanoComplex 15 93:33 30

2. FC Broky 15 76:49 23

3. Zero spiel 15 93:53 22

4. Second Wave 15 79:88 17

5. El. Otáhal B 15 70:80 17

6. Real stars 15 67:67 16

7. Leaders 15 70:58 15

8. J.A.H. 15 66:58 15

9. FC ZRTV Loko 15 58:52 14

10. OSŽ Commando 15 44:60 11

11. Académica 15 50:66 10

12. Zelené balet 15 50:74 8

13. FC Bastila 15 44:80 8

14. Darkside 15 51:93 4

3.liga D

Bažanti - FC Fiasco 2:4, Geoboys - FC Creditas 5:4, Hurikán VB - Buff-belt 4:5, Hajduk Olomouc - Sportbar Sigma 2:6, Blues rock - F1 4:2, Erena Černovír - FC 1970 Bubeník 1:2, 1.FC Černovír - Chalapeňos 1:5

1. Hurikán VB 15 106:31 25

2. Chalapeňos 15 83:37 24

3. Blues rock 15 78:47 22

4. FC 1970 Bubeník 15 59:41 20

5. Geoboys 15 79:53 19

6. Hajduk Olomouc 15 67:58 18

7. FC Creditas 15 62:51 16

8. FC Fiasco 15 68:68 16

9. Buff-belt 15 50:60 12

10. Bažanti 15 55:50 11

11. F1 15 54:70 10

12. Sportbar Sigma 15 53:85 10

13. 1.FC Černovír 15 27:114 4

14. Erena Černovír 15 24:100 3

4.liga A

Ajax Pivodam - MFK Suchonice 3:6, MK Jívová - Zora club 5:3, KZT Štěpánov - FC Lutín 2:1, Odra - MK Chudobín 2:2, FC IJZ - FC Štok 5:4, FC Bublákov - Žerotín 1:4, Sokol Skrbeň volno

1. Žerotín 15 75:28 24

2. MFK Suchonice 15 63:41 21

3. KZT Štěpánov 15 44:33 19

4. Sokol Skrbeň 15 73:34 18

5. Ajax Pivodam 15 68:41 16

6. MK Jívová 15 69:55 16

7. MK Chudobín 15 48:49 14

8. Zora club 15 53:65 13

9. Odra 15 43:55 13

10. FC Bublákov 15 31:38 12

11. FC IJZ 15 31:53 6

12. FC Štok 15 34:82 4

13. FC Lutín 15 30:88 4

14. Sokol Slatinky 15 0:0 0