Sokol Mezice - FC Levotil (ve spodní řadě první žena v MF Olomouc Natálie Gnipová) | Foto: Sokol Mezice

Olomouc - Předehrávku posledního kola první poloviny soutěže obstarala mužstva Sokola Mezice a FC Levotil. Utkání, které skončilo dělbou bodů, se zapsalo do historie Malého fotbalu Olomouc, neboť za domácí Mezice nastoupila v olomouckém oblastním svazu první žena, Natálie Gnipová. Již jistý půlmistr RK Kafki stvrdil svoji formu na hřišti Pohořan. Svůj vzestup ze dna tabulky potvrdilo Kovo Dřevo, jež zvítězilo na hřišti FC Skunk. Naopak nepříliš povedenou půl sezonu završila svými dalšími prohrami mužstva Real HDO, který doma podlehl vysokým rozdílem týmu FC Marky Sport, a také Inter Šternberk, jenž ponechal všechny body Vésce. O co se však poslední kolo hrálo, bylo umístění na průběžném druhém místě, jelikož to bylo pozvánkou na Český národní pohár, který se bude hrát 10. července v Olomouci – Řepčíně. Galatasaray však zvládl své utkání na hřišti RoDo Legendy a nedal tak šanci týmu FC Chelsea umístit se na prozatímní pozici vicemistra.