6. Second Wave 20 104:119 22

2. Zero spiel 20 122:66 32

Leaders - OSŽ Commando 4:4, Zelené balet - FC ZRTV Loko 2:6, J.A.H. - Real stars 3:5, Zero spiel - FC Bastila 4:2, El. Otáhal B - FC Broky 3:5, Darkside - NanoComplex 2:20, Second Wave - Académica 1:11

3.liga C

V druhých ligách mají jak hněvotínští United Players, tak i Galacticos shodně 6bodový náskok na nejbližší pronásledovatele a již slušně nakročeno k postupu do nejvyšší soutěže.

V prvním poločase zápas obran a hrálo se bez branek. V poločase druhém rozhodl faktor Pavel Kryl. Nejprve rychlým uvedením míče do hry od postranní čáry pro spoluhráče, který otevřel skóre. Později brankou na 2:0. Skunci sice tlačili, ale vše končilo na pevné obraně modrých bojovníků z řad Chelsea.

V minulém kole hráči Pergoly ukázali, že ještě mohou zabojovat o udržení se v soutěži. Ale nyní opět nedokázali vstřelit branku a bylo to pro ně již počtvrté v průběhu podzimní části. Naopak Mezice si po sérii domácích zápasů vezou tentokrát body i z novosadské umělé trávy.

