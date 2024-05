Uvidíte však brzy čtyřicetiletého Marka Okrouhlého, na kterého takhle spoluhráči volají. „Přišel jsem s tím sám. Líbí se mi jako hráč, rád se na něj dívám a nastupujeme na stejném postu. Nechtěl jsem navíc, aby mi říkali Marku, nebo dědku, jak se teď starším hráčům někde říká, takže alespoň nějaká přezdívka,“ objasnil Marek Okrouhlý, který oslaví v květnu čtyřicátiny.

Zatímco slavnější Paquetá zaznamenal v Premier League jen čtyři branky ve 29 startech, Marek Okrouhlý jich má za dvacet zápasů třináct. To Brazilec ještě nikdy nezvládl. Nasbírali však stejně žlutých karet - deset.

Okrouhlý se krásně z přímého kopu trefil také v posledním kole při vítězství 1:0 nad Střelicemi. A gól oslavil tanečkem. „Líbí se mi také jeho tanečky a už jsem nějaké použil. Mám je nakoukané. Užívám si to a chytly se. I proto si tak nechávám říkat,“ smál se.

S fotbalem skončil

Přitom to nebylo daleko a Okrouhlý už fotbal nehrál. Dlouhá léta od roku 2012 patřil Medlovu. Poslední duel za něj odehrál 10. listopadu 2019. Od té doby nic.

„Měl jsem nějaké zdravotní problémy a také nadváhu. Chtěl jsem si to vyřešit, takže jsem skončil. Jak byla kila navíc, tak to tolik nešlo, necítil jsem dobře, neměl jsem fyzičku se a neměl jsem takové ambice,“ objasnil přerušení kariéry.

Stál dva a půl roku. Hráčem Štěpánova je od 24. června 2022 - tehdy hrál klub nejnižší, tedy IV. třídu. „Vyřešil jsem si nějaké svoje věci, podstoupil vyšetření, protože jsem v práci i dvakrát zkolaboval. Fotbal mi chyběl, takže jsem začal i shazovat a chodil běhat a cvičit,“ popisoval.

V Medlově zažil v sezoně 2012/13 postup z I. A třídy do krajského přeboru. A právě se Štěpánovem také sváděl tento celek boje. „V Medlově to byly nejlepší fotbalové časy. Byla tam super parta, dobří fotbalisti a zahrál jsem si dobrý fotbal. I zázemí a ambice tam byly,“ vzpomínal.

A jak se tedy ocitl ve Štěpánově? „Přestěhoval jsem se sem. Pak jsem přišel na nějaký zápas a někteří kluci si mě pamatovali právě, jak proti mě hráli. Říkali, že jsem tady za Medlov rozhodl a ptali se, jestli někde hraju. Přišel jsem na trénink a pak už tady zůstal,“ přiblížil střední záložník s vytříbenou levačkou.

Momentálně už bydlí v Olomouci, přesto do Štěpánova stále dojíždí. „Jsem rád, že mi tady kluci pomohli a chtěli, abych začal hrát. Díky tomu jsem se dostal zpět k fotbalu. Těžko říct, jak by to bylo, kdyby mě neoslovili, možná by mi někdo zavolal a něco se našlo, ale jsem tady s nimi rád,“ říká Okrouhlý.

Ambice Štěpánova a postup?

V poli to není (ani nebýval) žádný rychlík či maratonec. Ale všimnete si jej. Většina akcí jde přes něj a svojí levačkou rýsuje pasy pro své spoluhráče. A když dojde na standardku, tak to je jeho. To uměl už v Medlově.

KP: Medlov doma opět ztratil, Bělotín stáhl ztrátu, debakl Bohuňovic a Mohelnice

„V levé noze to pořád je, to se nezapomíná. Už toho moc nenaběhám, je to pomalejší, takové na vyprdění, abych se udržel v kondici. Rozdám to, poťapkám si a udělám si žízeň. Když se vyhraje je to samozřejmě lepší,“ směje se.

A vyhrávat Štěpánovu jde. V tomto ročníku je třetí. „Určitě by se chtělo ještě o soutěž výš postoupit. Je tady dobrá parta. Letos to asi nevyjde, ale uvidíme příští rok. Pokud by se povedlo, byla fyzička i zdraví, tak rád pomůžu,“ uzavřel Marek Okrouhlý k možnosti vyzkoušet si I. B třídu.