Přišel, skóroval a zvítězil. Tak by se dalo ve zkratce popsat účinkování novosadského…

Úvodní poločas duelu probíhal bez nějakých větších problémů. Hosté se dostali do dvoubrankového vedení, které pět minut před přestávkou snížil domácí Peč.

„Za stavu 0:0 ale rozhodčí nenašel odvahu, i kvůli svému špatnému postavení, odpískat jasnou penaltu pro nás,“ litoval domácí trenér Jiří Kohout.

Větší problém ale nastal o poločasové přestávce, když se přišlo na to, že neoprávněně nastoupil za domácí Jiří Kobylík. „Je už delší dobu hráčem Červenky, ale zjistilo se, že jsme jej zapomněli dát do zápisu. Během prvního poločasu nastoupil jako střídající hráč,“ popisoval Kohout.

Proto hlavní rozhodčí Miroslav Navrátil nařídil, že Červenka bude muset odehrát druhý poločas v deseti. Bez Jiřího Kobylíka a bez možnosti jej vystřídat, ač na lavičce možnosti byly.

„Je to škoda, fotbal se hraje především pro lidi a krásná fotbalová návštěva takhle nemohla vidět férovou bitvu kvůli chybě funkcionáře v zápise. Nejsem odborník na pravidla, ale zdravý rozum mi říká, že by řešením bylo hráče, který byl opomenut v zápise do počítače spíše o poločase vložit, když už ho pustili jako střídajícího na hřiště, než bez udělení červené karty nechat hrát mužstvo v deseti. Přece jenom dělají fotbal na vesnici dobrovolníci, kterých je potřeba si vážit a ne je za hloupou chybu disciplinárně trestat,“ komentoval Kohout.

„Navíc za mě zásadně pochybili i rozhodčí, kteří tomu mohli předejít, kdyby si zkontroloval náhradníky na střídačce, čímž by tomu předešel. To by ale nesměli přijet o čtvrt hodiny později. Jsem zvědavý, jak se vedení okresního svazu k tomuto zachová,“ dodal. Je tak otázka, zda nebude zápas ještě kontumován. O tom rozhodne až zasedání Sportovně-technické komise, případně Disciplinární komise.

Ve druhém poločase se Příkazy proti oslabenému soupeři nemohly dlouho prosadit. Definitivně své vítězství potvrdily až pět minut před koncem brankou na konečných 3:1.

„Chybělo nám pět hráčů, přesto jsme i v deseti donutili lídra tabulky zdržovat za cenu křečí a tak dále. Jsem spokojen, protože i prohrát se může, když pro výhru jako hráč i trenér uděláte maximum,“ hodnotil Kohout, pro kterého to byla první porážka na lavičce Červenky po dvou jarních výhrách.

„Pracovali jsme tvrdě v tréninku, udělali jsme změny v rozestavení v reakci na soupeře. Hráči byli v ideálním fyzickém i taktickém nastavení. Hráči plnili od první minuty záměr být vysoko a krajními hráči odebírat míče. Po zlepšeném výkonu jsme se dvakrát prosadili z rohů, což pokazila naše nepozornost při standardní situaci domácích, kdy jsme včas nenastoupili,“ hodnotil první půli trenér Příkaz Pavel Rücker.

„Potom se děly věci těžké k pochopení, neoprávněný start domácího hráče. Měli jsme pak už hru pod kontrolou, přibývalo šancí, ale bohužel jsme nebyli schopni je dokončit. Zbytečně se v utkání jiskřilo, ale nakonec jsme náskok zvýšili. Tři body jsou zcela zasloužené díky územní převaze, kterou jsme měli celé utkání. Kluci byli odměněni za tvrdou práci i správné plnění taktiky. Výkon už měl konečně parametry, ale je mnoho kol do konce,“ uzavřel Rücker.

Příkazy tak udržely na čele sedmibodový náskok na druhou Horku nad Moravou, Červenka je jedenáctá.

SK Červenka - Sokol Příkazy 1:3 (1:2)

Branky: 40. Peč - 15. Peřina, 27. Zbořil, 85. Spurný.