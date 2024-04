Utkání mezi Červenkou a Příkazy, které se odehrálo před dvěma týdny v rámci 20. kola okresního přeboru OFS Olomouc bylo kontumováno.

SK Červenka - Sokol Příkazy | Foto: Se svolením Jiřího Kohouta

Duel z 6. dubna skončil v normální hrací době po devadesáti minutách boje výhrou lídra z Příkaz 3:1. To už ale neplatí. V prvním poločase totiž nastoupil za domácí Červenku Jiří Kobylík, který však nebyl v zápise. Přesto jej rozhodčí bez kontroly na trávník vpustil.

O poločase byl tento fakt zjištěn a Červenka dohrávala duel v deseti lidech. Následně případ předala Sportovně-technická komise OFS Olomouc Legislativně právnímu oddělení FAČR. Toto oddělení následně dodalo STK informace, na základě kterých STK předala přečin Disciplinární komisi s návrhem na uložení disciplinárního trestu kontumace utkání.

Disciplinární komise následně o této kontumaci rozhodla. Příkazy tak místo vítězství 3:1, slaví výhru o gól vyšší 3:0. Červenka navíc dostala pokutu 5000 korun, přestože je Jiří Kobylík jejím hráčem od 24. srpna 2018. Vedoucí mužstva Luboš Milinovský navíc dostal pokutu 1 000 korun za umožnění neoprávněného nastoupení hráče a vyfasoval zákaz činnosti do 30. dubna.

„Začalo se o čtvrt hodiny později, kvůli pozdnímu příjezdu rozhodčích. Ti si hráče nezkontrolovali. Jirka je už delší dobu hráčem Červenky, ale zjistilo se, že jsme jej zapomněli dát do zápisu. Během prvního poločasu nastoupil jako střídající hráč. Zdravý rozum mi říká, že by řešením bylo hráče, který byl opomenut v zápise do počítače spíše o poločase vložit, když už ho pustili jako střídajícího na hřiště. Přece jenom dělají fotbal na vesnici dobrovolníci, kterých je potřeba si vážit a ne je za hloupou chybu disciplinárně trestat,“ říkal ještě před udělením trestu hrající trenér Červenky Jiří Kohout.

O nějakém trestu pro rozhodčí, kteří hráče na trávník vpustili, pak Okresní fotbalový svaz Olomouc neinformoval.