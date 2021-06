Oproti minulé sezoně ztratili trojici fotbalistů, kteří zamířili k nedalekému rivalovi do Šumvaldu. „Martin Geier, Jan a Karel Mako hrají teď za Šumvald,“ potvrdil Deníku předseda Dlouhé Loučky Miloslav Vlček. Navíc tým pravděpodobně přijde o Karla Kuchtu, který patřil mezi opory. „Koketuje s Červenkou, která asi chce postoupit. O víkendu si za ni měl jít zahrát,“ pokračoval Vlček.

Další dva hráči prý navíc končí s fotbalem. „A ještě brankář Zorek má práci na směny, takže nemůže chytat pravidelně,“ dodal Vlček. A vzhledem k tomu, že i před pauzou neměla Dlouhá Loučka hráčů na rozdávání, tak nastal těžko řešitelný problém. „Začali jsme obvolávat starší hráče, kteří už přestali, jestli by nechtěli hrát, kdyby se přihlásila nižší soutěž. Plus jsme do kádru zařadili nějaké mladé kluky, ale ti s mužským fotbalem začínají, takže na dvojku by to nebylo a dostávali bychom nakládačky,“ prozradil Vlček.

„Když by se pořád prohrávalo, tak by to kluky nebavilo a začali by si hledat výměny, proč nemůžou na zápas a podobně,“ je si vědom Vlček. Dlouho se spekulovalo o nejnižší čtvrté třídě. Ve hře mohl být i úplný konec. „Mrzelo by to. Člověk tady kolem toho běhá a taky by se na to v těchto chvílích nejraději vykašlal. Navíc jsme si nechali nedávno dělat závlahu za 350 tisíc. Až se naštvu, tak to pooráme a bude to,“ popisoval situaci s nadsázkou Vlček v době, kdy ještě nebylo jisté, kam se klub přihlásí.

Dobrý konec

V sobotu odehrála Loučka klíčový přípravný duel s Oskavou, po němž se měli zástupci celku rozhodnout, jestli vůbec bude v obci fotbal pokračovat. Dlouhá Loučka v duelu padla 2:5. „Ale nezačali jsme špatně. Poločas jsme vyhráli 2:0. Jenže moc netrénujeme, tak asi došly síly. Navíc nás bylo jen asi sedm z těch, kteří budou hrát i v sezoně,“ hodnotil Vlček.

A jak to tedy s pokračováním kopané bude? Ani konec, ani čtverka. „Po utkání jsme se domluvili, že přihlásíme třetí třídu,“ překvapil Vlček.

Přesto věří, že by se tamní fotbal mohl zase pozvednout. „Doufám, že to dobře dopadne a třeba se to i spraví. Z trojky se sice dostává těžko nahoru, ale už jsme to několikrát dokázali, tak třeba se to povede znovu,“ myslí pozitivně Vlček.

Problémy nemá klub pouze v kategorii mužů. I mládež museli v Loučce sjednotit a některé problémy přisuzují pauze spojené s covidem. „Museli jsme dát dohromady mladší a starší žáky, abychom měli aspoň jeden tým. Benjamínky teď nemáme vůbec. Mladí kluci začali chodit chytat ryby a fotbal je přestal bavit,“ přiblížil Vlček.

„Jeden desetiletý kluk, mi na otázku, jestli bude ještě hrát povídá, kámo, podívej se, jak jsem tlustej, mě už to nebaví,“ uzavřel s úsměvem Vlček.